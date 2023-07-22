Арешт Гіркіна-Стрєлкова: баланс сил у Росії змістився не на користь ФСБ, — ISW

За словами аналітиків, на Гіркіна могли поскаржитися найманці ПВК "Вагнер". Також є версія, що арешт може бути пов'язаний із бажанням Кремля усунути нелояльних Путіну "патріотів".

Арешт російського активіста, колишнього офіцера і терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна може свідчити про те, що між кремлівськими угрупованнями змістився баланс сил не на користь ФСБ. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 21 липня йдеться, що саме у ФСБ раніше працював Гіркін. Так, судові документи вказують на те, що російська влада порушила справу проти Гіркіна ще 18 липня. Цього дня він опублікував кілька різких критичних зауважень особисто на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Аналітики зазначили, що Гіркін критикував Путіна також до 18 липня, але його не заарештовували. Деякі джерела припустили, що арешт Гіркіна послідував за його конфліктом з іншим членом "Клубу розгніваних патріотів" щодо ПВК "Вагнер". Інші джерела заявили, що на Гіркіна могли поскаржитися безпосередньо "вагнерівці". Крім того, арешт Стрєлкова може бути пов'язаний із бажанням Кремля усунути всіх так званих "патріотів", які нелояльні Путіну.

Також у звіті зазначили, що у РФ опублікували якийсь секретний документ, у якому йдеться про те, що Адміністрація президента Росії нібито наказала російській владі вжити репресивних заходів проти тих, хто "безумний". Серед них був і Гіркін-Стрєлков. Крім того, до списку також потрапили пропагандистка Маргарита Симоньян, деякі відомі російські блогери.

Зазначимо, що 21 липня у РФ затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому близько полудня, де попередньо провели обшуки. Найближчі два місяці до нового судового слухання він проведе в СІЗО.

Нагадаємо, що російський опозиціонер В'ячеслав Мальцев сказав, що Гіркіна заарештували через погрозу вбивства Шойгу. На його думку, Ігор Стрєлков-Гіркін "ревнує до успіху" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, якому свого часу не вдалося повалити міністра оборони РФ.