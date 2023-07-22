Тещу президента Південної Кореї заарештували за фінансові махінацій, – ЗМІ

Чхве Юн Сун підробила довідку, щоб придбати земельну ділянку в Соннамі. Через тяжкість справи суд вирішив її заарештувати на термін покарання.

Тещу президентки Юн Сук Йоля затримали за підробку банківської довідки, яка була використана для угоди з придбання землі. Про це повідомляє інформагенція Yonhap News Agency.

Апеляційний суд в Ийджонбу, що за 22 кілометри від Сеула, відхилив апеляцію Чхве Юн Сун в перегляді вироку окружного суду. Чхве Юн Сун затримали 21 липня після того, як суд залишив вирок один рік увʼязнення без змін. Після винесення вироку Сун втратила свідомість.

Зазначається, що тещу президента Південної Кореї звинувачують у тому, що вона підробила банківську довідку про стан фінансового балансу. Це дозволило їй придбати земельну ділянку в Соннамі, що на південь від столиці у період квітень-жовтень 2013 року. Підроблений документ показав нібито наявність 34,7 млрд вон (приблизно 991 млн гривень) на рахунку.

Апеляційний суд у своєму рішенні послався на тяжкість злочину. Також там додали, що право Сун захищати свої права було повністю реалізовано. У грудні 2021 року районний суд Ийджонбу виніс той самий вирок за звинуваченням у підробці документів, але тоді Чхве Юн Сун не заарештовували. А вона подала апеляцію.

Зазначається, що це вже не перша кримінальна справа проти Чхве Юн Сун. У 2021 році її засудили до трьох років увʼязнення по справі за незаконне отримання державних виплат. На той час вона керувала будинком для літніх людей, але він функціонував без ліцензії. Врешті-решт у грудні 2022 року Верховний суд Південної Кореї визнав Чхве Юн Сун невинною.

Нагадаємо, у січні 2021 році керівника Samsung Чи Чже Ена засудили на 2,5 роки увʼязнення за дачу хабарів чиновникам.

Раніше Фокус розбирався, як відправили у відставку, а згодом і посадили президентку Південної Кореї за корупцію.