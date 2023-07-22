Орбан, який підтримує Росію, отримав у "подарунок" дитячу труну (фото)

Активіст, який влаштував акцію протесту, може отримати тюремний термін: поліцейські інкримінують йому зловживання правом на зібрання.

Біля будинку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з'явилася біла дитяча труна. Її приніс адвокат і активіст Золтан Керестені, протестуючи в такий спосіб проти зв'язків своєї країни з Росією.

На труні чорним маркером Керестені зробив напис "Майбутнє угорської молоді". На своїй сторінці у Facebook чоловік пояснив, чому зробив це. Адвокат нагадав землякам 1989 рік, коли було перепоховано главу уряду Імре Надь. Тоді біля труни політика з промовою виступав молодий Орбан.

"Сьогодні молодий чоловік, який виступав там, став прем'єр-міністром. Він вчинив так само, як і його деспотичні попередники: пов'язав долю Угорщини з путінським, радянсько-російським типом держави або навіть із китайською компартією", — написав активіст.

Адвокат зазначив, що саме тісні зв'язки з Кремлем провокують в Угорщині економічну кризу, високу інфляцію, урізання зарплат і проблеми з медициною та освітою.

"Зараз у нас немає радянських військ, як у 1989 році. Але є путінські агенти впливу, які приховано або навіть публічно розпалюють ненависть в угорському суспільному житті та політиці. Тепер ми повинні з ними боротися! Бо так майбутнє угорської молоді залишиться в труні", — резюмував чоловік.

Як пишуть місцеві ЗМІ, до будинку Орбана в місті Фелчут швидко прибула поліція. Силовики обшукали машину Золтана Керестені. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за зловживання правом на зібрання.

Активіст приніс до будинку Віктора Орбана дитячу труну, протестуючи проти зближення з РФ

Нагадаємо, 14 липня Віктор Орбан заявив про те, що війна закінчиться, коли цього захочуть США, оскільки Україна втратила суверенітет. Угорський прем'єр заявив, що в України немає грошей і військового виробництва, а всі кошти і озброєння їй надає Захід.

А на початку липня Фокус писав про те, чому Орбан шкодить Україні та як далі уживатися з Угорщиною в ЄС. Україна та Угорщина ведуть позиційну дипломатичну війну. Найчастіше суперечками намагається скористатися Росія, яка звикла діяти чужими руками. Зокрема, за допомогою угорського прем'єра Віктора Орбана. Особливість його політики — грати на боці Кремля.