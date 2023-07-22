У Росії відкрилися "ворота в пекло": який вигляд має кратер вічної мерзлоти, що почав танути (фото)

Кратер Батагайка почав формуватися після того, як поруч із ним масово вирубали дерева. Тепер він стрімко розширюється з кожним роком і може почати руйнувати будинки.

У Росії, на Далекому Сході почав стрімко танути найбільший у світі кратер вічної мерзлоти. Про це пише Reuters.

Кратер називається Батагайка. Це западина, яка являє собою постійно зростаючу прірву у вічній мерзлоті довжиною 1 км і глибиною до 100 м. Розташована у східносибірській тайзі за 10 км на південний схід від селища Батагай.

Місцеві жителі називають кратер просто: "обвал" або "ворота в пекло". Формуватися він почав після того, як у цьому регіоні в 60-х роках минулого століття масово вирубали дерева. Через десятиліття Батагайка вже був доволі глибоким яром. А потім він почав танути під дією сонця і дуже швидко розширюватися.

За словами вчених, це явище пов'язане з тим, що Росія нагрівається щонайменше у 2,5 раза швидше, ніж решта світу, розплавляючи давно промерзлу тундру, що покриває приблизно 65% території країни, і вивільняючи парникові гази, що зберігаються в талому ґрунті. І таких мегапровалів на території країни ставатиме дедалі більше, поки вічна мерзлота повністю не зникне.

Наразі Батагайка і подібні до нього провалу загрожують десяткам населених пунктів, розташованих у радіусі їхньої дії. Найбільше страждають північ і північний схід РФ. Там мерзлота, що тане, розламує тріщинами асфальт, руйнує багатоквартирні та приватні будинки й підриває трубопроводи. А щорічні лісові пожежі тільки посилюють екологічну катастрофу.

Вічна мерзлота в Росії стрімко тане і загрожує екокатастрофою Вічна мерзлота в Росії стрімко тане і загрожує екокатастрофою Вічна мерзлота в Росії стрімко тане і загрожує екокатастрофою Вічна мерзлота в Росії стрімко тане і загрожує екокатастрофою

Нагадаємо, у березні 2022 року вчені дійшли висновку, що танення вічної мерзлоти створює гігантські кратери на арктичному морському дні. Початкові причини появи нових утворень на дні Північного Льодовитого океану криються в глибокому минулому, але нові дані свідчать, що сучасна зміна клімату також сприяє цьому.

А в листопаді 2022 року ЗМІ писали про те, що стародавній вірус, захований під льодами Сибіру, ожив через 48 500 років. Учені заявляють, що стародавній вірус мерзлоти Сибіру став найстарішим із коли-небудь відроджених.