У транзитній зоні: папа Римський запропонував патріарху Кирилу зустрітися в Москві, — росЗМІ

Офіційно Ватикан ніяк не коментував заяви російських журналістів. За версією "ТАРС", понтифік нібито хоче зустрітися з главою РПЦ дорогою до Монголії.

Папа Римський Франциск нібито виступив із пропозицією про зустріч із патріархом Російської православної церкви (РПЦ) Кирилом в одному з аеропортів Москви, коли його літак робитиме дозаправлення дорогою до Монголії або назад. Про це 23 липня повідомляє російське інформагентство "ТАРС" із посиланням на голову Всесвітнього союзу старовірів Леоніда Севастьянова.

Севастьянов стверджує, що провів особисту розмову з понтифіком у неділю, 23 липня. Він зазначив, що аеропорт розглядається як транзитна зона, яка вважається нейтральною, і така зустріч не викликала б протидії з боку тих, хто виступає проти візиту папи Римського в Росію.

За твердженням Севастьянова, можливими датами для такої зустрічі можуть бути 31 серпня, коли Папа вирушає в Монголію, або 4 вересня, коли він перебуватиме на зворотному шляху. Однак наразі Російська православна церква ще не прокоментувала пропозицію про зустріч.

Реакція Ватикану та РПЦ

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу пресслужба Ватикану не коментувала інформацію росЗМІ. Також РПЦ не виступала з відповідними заявами.

Нагадаємо, що в травні 2023 року папа Римський уже виступав із подібною пропозицією. Тоді понтифік заявив, що Ватикан бере участь у "секретній миротворчій місії" щодо України.

Також нагадаємо, що папа Римський Франциск у жовтні 2022 року пропонував президентам України і Росії Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну поговорити у Ватикані про завершення війни.