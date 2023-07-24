Знайшли сліди вибухівки: РФ не пропустила суховантаж із Туреччини через Керченську протоку

За даними ФСБ, під час огляду трюму судна було виявлено "сліди вибухових речовин динітротолуолу і тетрилу", а також ознаки стороннього втручання в конструктивні частини суховантажу.

Спецслужби РФ не дозволили прохід суховантажу через Керченську протоку, коли він прямував із Туреччини до Ростова-на-Дону. ФСБ заявила, що під час огляду трюму іноземного судна було виявлено сліди вибухівки. Про це повідомляє російське видання "Интерфакс", посилаючись на прес-реліз силового відомства.

ФСБ повідомила, що судно, призначене для навантаження зернових культур, було направлено в порт Ростова-на-Дону. Під час огляду трюму судна було виявлено "сліди вибухових речовин динітротолуолу і тетрилу, а також ознаки стороннього втручання в конструктивні частини суховантажу".

У зв'язку з такими знахідками та обставинами, судно було направлено під додатковий контроль для детального розслідування і перевірки на можливу участь у незаконних діяльностях або порушеннях безпеки.

"Встановлено, що наприкінці травня судно перебувало в українському порту Кілія. У липні в турецькому порту Тузла було здійснено повну зміну суднової команди, що складалася з 12 громадян України, та змінено назву суховантажу. Зазначені обставини можуть свідчити про можливість використання іноземного цивільного судна для доставки вибухівки на територію України", — йдеться в заяві ФСБ.

Нагадаємо, що 19 липня після підриву Кримського мосту і "атаки дронів" на Севастополь Росія тимчасово призупинила прохід вантажних суден через Керченську протоку.

У ніч на 17 липня на території Кримського півострова, поруч із мостом пролунали потужні вибухи, внаслідок яких були помітні серйозні пошкодження. Після цього з'явилася інформація про двох жертв — подружня пара з Бєлгородської області, яка їхала відпочивати на окуповану територію. Їхня 14-річна донька дістала черепно-мозкову травму і була госпіталізована.