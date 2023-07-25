Зомбі-притулок в Ісландії, хатина для солдатів і нора гобітів: названо найвіддаленіші будинки у світі (фото)

До споруди в печері Доломітових Альп, яка з'явилася як притулок для італійських солдатів у Другу світову, дістатися можна тільки на мотузках. А будинок біля річки св. Лаврентія в штаті Нью-Йорк розташований на найменшому з населених островів планети.

Гучна музика сусідів, гавкіт собак і доставки не за адресою — усе це викликатиме менше стресу, якщо відбуватиметься за кілька тисяч кілометрів. Видання The Mirror перерахувало п'ять будинків у найвіддаленіших куточках планети — чи то будинок на одного мешканця на пустельному острові, чи особняк на пагорбах у графстві Камбрія.

Острів Еллідай, Ісландія

Ісландія часто очолює всілякі рейтинги ізольованих місць. Саму острівну країну від найближчого сусіднього берега відділяють сотні морських миль. Населення нечисленне, що, можливо, також сприяє тому, що ісландці за результатами різних досліджень нерідко опиняються серед "найщасливіших людей" на планеті.

Невеликий будинок, який розташований приблизно за 100 км від Рейк'явіка, офіційно визнаний "найсамотнішим будинком у світі"

Дістатися до будиночка — єдиної будівлі на острові Еллідай, за винятком сараю, — можна поромною переправою, потім попереду складна подорож маленьким човном і не менш небезпечний підйом скелями.

Будинок Скіддо, Озерний край

Будівля розташована в Північно-Західній Англії на висоті 1500 м над рівнем моря і за 5 км від найближчої дороги. Раніше це був мисливський будиночок, потім його відремонтували й перетворили на гуртожиток. Минулого року цю нерухомість виставили на продаж за 1,5 млн фунтів стерлінгів (1,75 млн євро).

Найімовірніше, у цьому будинку не вистачає хорошого Wi-Fi, але навколишній ландшафт відшкодовує такий недолік

Будинок розташований в оточенні горбистих вершин, а найближчі сусіди — за сотні кілометрів звідси.

Острів "Досить однієї кімнати", штат Нью-Йорк

З цього місця відкривається панорамний вид на річку св. Лаврентія. Строго кажучи, цей острів, розташований на канадсько-американському кордоні, вважається найменшим з населених на планеті.

Ця споруда з'явилася в 1950-х роках, відтоді користується репутацією, можливо, найвіддаленішого будинку на північноамериканському континенті

Каса-де-Пенедо, Португалія

Всупереч усім португальським архітектурним тенденціям, кам'яний будинок Casa de Penedo затиснутий між двома гігантськими валунами на віддаленому схилі пагорба в північній частині країни, має, мабуть, вигляд варіанту нори гобітів із села Гоббітон.

Будинок спорудили в 70-х роках минулого століття і спочатку планували як котедж для відпочинку

Відтоді він перетворився на туристичну пам'ятку, де також є невеликий музей власної історії.

Буффа-ді-Перреро, Італія

Будинок Буффа-ді-Перреро вбудований на схилі Доломітових Альп і розташовується на висоті 2700 метрів над морем. Багато туристів роками задаються питанням щодо місця розташування будинку і того, як же сюди доставили будівельні матеріали. Приміщення з'явилося за часів Другої світової як притулок для італійських солдатів.

Дістатися до будинку можна тільки на мотузках, через що він вважається, можливо, одним із найбільш важкодоступних у світі

Нагадаємо, що археологи знайшли в гірському комплексі на території Перу 3000-річний тунель.

Також повідомлялося, що парк розваг в Іспанії застряг у часі: відвідувачів немає, але працівники залишаються.