Карін Жан-П'єр, за словами віцеспікера Держдуми Петра Толстого, після переїзду не стала маскуватися і тепер змушена відповідати на запитання журналістів.

Віцеспікер Державної думи Росії Петро Толстой заявив, що прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр нібито приїхала до Сполучених Штатів з Африки, а тепер боїться про це говорити. Про це Толстой заявив на одному з пропагандистських шоу на Першому каналі.

За його словами, Карін Жан-П'єр приїхала до США, не "замаскувалася", а тепер не хоче говорити про Африку.

"Вона з Африки. Приїхала в Америку. Розгубилася. Стала тим, ким стала. І тепер змушена відповідати на запитання. А що, вона не африканка, секундочку? Що ви на мене так дивитеся? Ви чого, не бачите? Вона замаскувалася? Ні! Тому їй не хочеться про Африку розмовляти? Їй байдуже Африка! Вона вже виїхала з Африки!" — сказав Толстой.

Зазначимо, що Карін Жан-П'єр гаїтянського походження. Вона народилася у Фор-де-Франс, адміністративному центрі заморської території Франції в Карибському морі. Її батьки були іммігрантами в Штатах.

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