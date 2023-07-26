Політична ситуація в Іспанії може позначитися на рішеннях ЄС щодо України, — FT

Як зазначають журналісти, за підсумком позачергових парламентських виборів в Іспанії жодна з партій не змогла набрати необхідної кількості голосів, що створює в країні "вакуум влади".

Ситуація навколо парламентських виборів в Іспанії може вплинути на рішення Європейського союзу щодо України, оскільки Мадрид зараз головує в Раді ЄС. Про це пише видання Financial Times 26 липня.

Повідомляється, що під час позачергових парламентських виборів жодна з партій так і не отримала необхідної більшості. Якщо ні в кого не буде достатньо голосів для формування життєздатного уряду, в Іспанії в грудні або січні відбудуться нові вибори.

Водночас Мадрид зараз головує в Раді ЄС. До обов'язків Іспанії входить головування на зустрічах на рівні міністрів і пошук компромісів між країнами ЄС та Європейським парламентом.

За словами журналістів, деякі чиновники побоюються, що тимчасовий уряд у Мадриді, зосереджений майже винятково або на формуванні нової адміністрації, або на повторних виборах, буде надто розсіяним.

"Вакуум політичної влади... може затьмарити лідерство Іспанії і ускладнити представлення її ідей іншим членам ЄС", — сказав виконавчий віцепрезидент Іспанської асоціації цифрової економіки Мігель Феррер.

Як вибори в Іспанії можуть вплинути на Україну

У виданні зазначають, що ЄС зараз обговорює створення фонду в розмірі 20 мільярдів євро для фінансування поставок зброї Україні протягом наступних чотирьох років. Очікується, що Мадрид має очолити зусилля, щоб переконати всі країни ЄС підписатися під цією угодою.

Крім того, у жовтні прем'єр Іспанії Педро Санчес або його наступник проведуть спеціальну зустріч лідерів ЄС у південному іспанському місті Гранада, де вони обговорять заявку України на вступ до ЄС і просування країни в цьому напрямку.

"Увагу [Санчеса] буде зосереджено на створенні уряду, а не на забезпеченні політичного і політичного лідерства в Європі", — вважає директор по Європі в Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Нагадаємо, що 24 липня корабель із військовим і гуманітарним вантажем для ЗСУ вирушив з іспанського порту Сантандер, очікується, що нову партію озброєнь доправлять в Україну на початку серпня.

Раніше, 19 травня, ми писали про те, що Компанія Arquimea з Іспанії планує постачати Україні нові дрони-камікадзе Q-SLAM-40. Це комплекс, призначений для завдавання ударів невеликі відстані безпечно для операторів.