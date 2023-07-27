В Росії впав вертоліт Мі-8: багато загиблих і постраждалих (відео)

За попередніми даними, пілот вертольота під час посадки зачепив високовольтну мережу. На момент трагедії на борту Мі-8 перебували 16 осіб.

В Росії в Алтайському краї сталася авіакатастрофа. Розбився вертоліт мі-8. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

На цей час відомо про шістьох загиблих та сімох поранених.

За попередніми даними, під час посадки в населеному пункті Тюнгур Усть-Коксинського району повітряне судно зачепило дроти ЛЕП. Саме це, за повідомленням екстрених служб, стало причиною аварії.

На момент трагедії у салоні перебували 13 туристів і 3 члени екіпажу. Вертоліт впав, а потім одразу спалахнув. Людей із салону одразу ж стали рятувати очевидці трагедії.

В результаті авіакатастрофи шестеро людей загинули на місці. Інші вижили, але сильно постраждали, уточнили джерела.

Вертоліт належав компанії "Алтай авіа" та перевозив групу туристів.

ЗМІ публікують кадри, на яких видно наслідки катастрофи Мі-8.

Нагадаємо, що українські сили ППО збили ворожий вертоліт. На аеродромі, який розташований у тимчасово окупованому місті Мелітополі Запорізької області, росіяни втратили один бойовий вертоліт, імовірно, Мі-8. Уламки авіації на території аеродрому побачив російський військовослужбовець.

Раніше повідомлялося, що на півдні України ЗС РФ зміцнили повітряні сили вертольотами Ка-52М. Підтвердженням використання поліпшеної версії гелікоптерів в Україні слугують фотографії, розміщені в соціальних мережах, на яких льотчики позують поруч із новими машинами.