За словами російського президента, РФ минулого року виробила понад 150 тонн зернових, тоді як Україна — приблизно 55 млн тонн. Він також зазначив, що готовий постачати російське зерно країнам Африки безплатно.

Під час виступу російського президента Володимира Путіна на економічному форумі "Росія-Африка", який цими днями проходить у Петербурзі, йшлося про те, що російське зерно може стати альтернативою українському на світовому ринку. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Наша країна в змозі замістити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі. Тим більше, що у нас цього року знову очікується рекордний урожай, — заявив Путін.

За його словами, РФ у найближчі 2-4 місяці РФ буде готова безплатно надати країнам Африки, таким як Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська республіка, Еритрея, по 25-50 тисяч тонн зерна.

Російський президент пообіцяв відшкодувати витрати на доставку російських зернових країнам африканського континенту. Присутні в залі представники згаданих країн дружно аплодували.

Путін також вирішив розповісти про роботу української агропромисловості в умовах війни.

З приблизно 55 млн тонн зернових, вироблених, за словами очільника Кремля, Україною торік, експорт становив близько 47 млн тонн, із них 17 млн тонн пшениці. Тоді як урожай РФ за минулий рік був утричі більшим, зазначив Путін.

Настільки пильна увага до теми продовольства, як у доповіді Путіна, приділялася і за радянських часів, де повсюдні були плакати та вивіски, що обіцяли гори м'яса, вовни, яєць тощо.

Африка — майбутній експортер продовольства

Президент РФ у присутності керівників африканських країн сказав, що є перспектива того, що — за правильного підходу — Африка може з імпортера перетворитися на великого виробника зернових.

На форумі в Петербурзі президент Коморських островів Азалі Ассумані, зі свого боку, закликав полегшити експорт і російського, і українського продовольства.

Нагадаємо, що з боку Путіна йдуть нові погрози. Крім ядерного удару в Кремлі обіцяють бойові дії на території країн ЄС.

Також повідомлялося, що представники Ірландії висловилися про реакцію світової спільноти на смерть Путіна, коли це станеться.