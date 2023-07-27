"Не в дипломатичних цілях": Чехія судиться з Росією за використання нерухомості

Чеська дипломатична служба оцінює збиток у 53 млн крон. Росії належать 42 об'єкти в Чехії, які претендують на використання в дипломатичних цілях.

Дипломатична служба Чеської Республіки 26 липня подала позов до Муніципального суду Праги проти Російської Федерації через використання землі в недипломатичних цілях, повідомляє Novinky.

Позов стосується передбачуваного безпідставного збагачення Росії за останні три роки, яке чеська дипломатична служба оцінює в 53 млн крон.

Видання цитує слова міністра закордонних справ ЧР Яна Ліпавскі: "Ми можемо підтвердити, що Дипломатична служба, допоміжна організація МЗС, сьогодні подала позов проти Російської Федерації до Муніципального суду Праги".

За інформацією журналістів, позов стосується комплексу багатоквартирних будинків на вулиці Швайгерова в Празі або будівлі колишніх генеральних консульств Росії в Карлових Варах і Брно.

У травні уряд скасував дев'ять постанов 1970-х і 1980-х років, які наділяли колишній Радянський Союз правом безоплатного використання землі в дипломатичних цілях.

Однак, за словами прем'єр-міністра Петра Фіали і міністра закордонних справ Ліпавського, Росія використовує землю для цілей, відмінних від дипломатичних, тому немає причин продовжувати надавати її безкоштовно. Росії належать 42 об'єкти в Чехії, і всі вони претендують на використання в дипломатичних цілях.

Відносини між двома країнами останніми роками загострилися у зв'язку з вибухом на складі боєприпасів у Врбетіце, за яким стояла російська розвідка. Обидві країни принципово скоротили дипломатичні місії одна одної, а Росія також зарахувала Чехію до числа ворожих країн. Відносини ще більше охололи після агресії Росії в Україні.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Чехії анонсував нову військову допомогу Україні. Прага допоможе ЗСУ в підготовці пілотів до управління винищувачами F-16. Прем'єр Петр Фіала поінформував, що Чехія надала Україні вже мільйони снарядів і близько 700 одиниць техніки.

Під час брифінгу 6 липня Петро Павло заявив, що "Україна буде говорити з союзниками НАТО на рівних". За його словами, комунікація між країнами "перейде на інший рівень".