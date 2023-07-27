"Піар-шоу Путіна": у Німеччині висловилися про саміт Росія-Африка в Петербурзі

За словами міністра економічного розвитку ФРН Свеньї Шульце, політика РФ є антиколоніальною тільки на словах, а на ділі вона спрямована на "залежність і експлуатацію" Африки.

Федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце прокоментувала саміт Росія-Африка, який стартував 27 липня в Санкт-Петербурзі. Про це пише німецький портал ZDF.

Повідомляється, що Свенья Шульце застерегла лідерів африканських країн від співпраці з Російською Федерацією та її президентом Володимиром Путіним. Саміт Росія-Африка глава відомства схарактеризувала як "піар-шоу Путіна".

"Той, хто обіцяє африканським країнам дешеву російську пшеницю і при цьому бомбардує українські зернові порти, хоче не боротися з голодом, а лише створювати нові залежності", — констатувала міністр економічного співробітництва та розвитку ФРН.

Як зазначає Шульце, Москва веде антиколоніальну політику тільки на словах, на ділі ж діяльність РФ в Африці несе за собою "залежність і експлуатацію". За її словами, Росія мало що може запропонувати африканським країнам.

При цьому чиновниця наголосила, що на зустрічі з Володимиром Путіним у лідерів африканських країн буде можливість "протистояти російському президенту зі своїми вимогами".

Нагадаємо, 26 липня, напередодні саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі був помічений засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. У мережі так з'явилося фото російського бізнесмена з африканським дипломатом.

За даними The Moscow Times від 25 липня, більшість африканських лідерів вирішили не брати участь у саміті Росія-Африка, який Кремль намагається представити, як новий дипломатичний прорив і підтвердження важливості Росії у світі.

Раніше, 20 липня, у Південній Африці похвалили президента РФ Володимира Путіна за те, що той не поїде на саміт БРІКС у Йоханесбурзі, який відбудеться в серпні. За словами посла країни в БРІКС Аніла Суклали, це рішення свідчить про зрілість і силу.