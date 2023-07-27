У РФ знайдено мертвим колишнього топ-менеджера Зовнішекономбанку, — росЗМІ (фото)

Згідно з повідомленням російських журналістів, тіло Олександра Колпакова знайшли без ознак насильницької смерті.

У Москві знайдено мертвим колишнього топменеджера Зовнішекономбанку Олександра Колпакова. Про це 27 липня повідомляє російське медіа Shot.

Повідомляється, що Колпаков помер у віці 72 років.

Згідно з інформацією російських журналістів, тіло Колпакова було виявлено вранці в його квартирі на вулиці Машкова, розташованій у центрі столиці. Під час проведення візуального огляду не було виявлено слідів насильницької смерті. Попередньо, причиною його смерті стала онкологія.

Олександр Колпаков (у центрі) Фото: Life

Що відомо про Олександра Колпакова

Олександр Колпаков з 1973 року працював у Зовнішторгмбанку СРСР. У 1994 році його призначили на посаду першого заступника голови правління і керівника кредитного комітету, а в 1996 році він став першим заступником голови правління банку.

Крім того, він також посідав місце в радах директорів таких банків, як "Востокбизнесбанк", "Метракомбанк", "Ганзакомбанк" і "Волго-Окський комерційний регіональний банк".

Нагадаємо, 7 квітня стало відомо, що в Росії за загадкових обставин помер Ігор Шкурко, перший заступник генерального директора і головний інженер "Якутскенерго".

Також у квітні Владислава Аваєва, віцепрезидента Газпромбанку, його вагітну дружину і 13-річну доньку було знайдено мертвими в московській квартирі. На думку слідчих, Аваєв застрелив членів сім'ї, а потім покінчив життя самогубством.