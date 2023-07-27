Буває раз у житті: в Атлантиці три горбатих кити одночасно вистрибнули з води (відео)
Повернувшись із гуманітарної поїздки в Україну, житель США разом із дітьми зняв дуже рідкісну сцену в океані. Спочатку горбаті кити втрьох вистрибнули над водною поверхнею, а потім цей трюк повторило їхнє дитинча.
Жителі США, плаваючи на човні в районі півострова Кейп-Код (штат Массачусетс), стали свідками незвичайної сцени, коли побачили трьох горбатих китів, які вистрибнули над поверхнею океану. Про це повідомляє The Daily Mail.
Роберт Адді з Портсмута (штат Нью-Гемпшир) і три його доньки були в захваті, побачивши минулого понеділка, 24 липня, синхронний стрибок трьох китів над поверхнею океану.
Житель Нью-Гемпшира вирішив відсвяткувати в Массачусетсі день народження разом із дітьми.
За його словами, нещодавно він повернувся з гуманітарної поїздки в Україну.
Чоловік розповів, що вперше за десятиліття вдалося зібрати всіх дітей разом. А поява трьох китів над поверхнею океану дуже символічна — адже в нього якраз три доньки.
"Дуже доречно — три дочки та три кити", — сказав Адді.
Більша частина його життя була так чи інакше пов'язана з водою, але ніколи раніше йому не вдавалося побачити щось подібне.
"Цілий день я намагався помітити китів, але ніяк не вдавалося, проте потім я спіймав чарівний момент", — сказав він, оголосивши, що подібне, найімовірніше, трапляється раз у житті.
Нагадаємо, що сірі кити знайшли незвичайне розв'язання своєї проблеми з вошами. На опублікованому відео морські гіганти звертаються по допомогу до людей, щоб позбутися надокучливих паразитів.
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