В Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі: влада каже про закладену вибухівку

За повідомленням місцевих політиків, внаслідок вибуху серйозних пошкоджень не зафіксовано.

У Самарі пролунав вибух на території нафтиопереробного заводу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про надзвичайну пригоду в своєму телеграм-каналі повідомив депутат Держдуми РФ з Самари Олександр Хінштейн.

"На території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі сьогодні стався вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. На щастя, серйозних руйнувань, а також постраждалих немає", — написав депутат.

На початку липня на заводі "Промсинтез" у Самарській області, де виробляють тротил, амонал та інші легкозаймисті та вибухові речовини, пролунав вибух. Загинули шестеро людей та двоє отримали поранення.

Також 28 липня в Таганрозі в центрі міста розірвалася російська ракета. Постраждали 15 людей, яким надають допомогу. У жителів міста — осколкові поранення. На місці, де стався вибух, видніється воронка розміром п'ять на п'ять метрів. Відомо, що вибух пролунав неподалік порту.