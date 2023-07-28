Боротьба за владу: глава президентської гвардії Нігеру оголосив себе новим лідером країни

Генерал Омар Чіані виступив на державному телебаченні Нігеру як голова так званої національної ради порятунку батьківщини і попросив підтримки у партнерів країни.

Начальник президентської гвардії Нігеру, який після державного перевороту оголосив себе новим лідером, звернувся по підтримку до партнерів країни. Він розкритикував відмову поваленого президента Базума співпрацювати з військовими режимами Буркіна-Фасо та Малі в боротьбі з джихадистами. Про це повідомляє видання The Times.

Журналісти зазначають, що Генерал Омар Чіані, також відомий як Абдурахман Чіані, 28 липня виступив на державному телебаченні як голова так званої національної ради порятунку батьківщини. Він заявив, що Нігеру необхідно змінити курс, щоб уникнути "поступової та неминучої загибелі".

"Я прошу технічних і фінансових партнерів, які є друзями Нігера, зрозуміти конкретну ситуацію в нашій країні, щоб надати їй усю підтримку, необхідну для розв'язання проблем", — сказав начальник президентської гвардії Нігера.

У ЗМІ зазначають, що появу генерала Чіані на державному телебаченні можна розцінювати як спробу показати, що він головний, хоча ситуація все ще змінюється.

Генерал Чіані у своїй телевізійній промові заявив, що військові більше не могли залишатися осторонь і "свідчити про поступову і неминучу загибель нашої країни".

За інформацією журналістів, попри те, що Чіані оголосив себе новим лідером країни, аналітики та західні військові не впевнені, що його підтримує вся армія. Ймовірно, за зачиненими дверима ведеться боротьба за владу.

Що відомо про держпереворот у Нігері

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступили проти глави держави. Військові обмежили доступ до резиденції Мохамеда Базума, а також оточили низку міністерств у столиці. На той момент повідомлялося, що армія Нігеру висунула заколотникам ультиматум. Заколот гвардійців спровокував вуличні протести.

У західних ЗМІ також повідомляли, що Франція, яка правила Нігером як колонією до 1960 року, має в країні 1500 солдатів, які проводили спільні операції з її урядом. Після початку заворушень президент Франції Еммануель Макрон різко засудив дії військових у Нігері та назвав заколот загрозою регіонального масштабу.

У росЗМІ повідомляли, що у МЗС РФ назвали зміну влади в республіці "антиконституційною витівкою" і закликали відновити в країні конституційний порядок. Водночас поширювалася інформація, що у пов'язаних із ПВК "Вагнер" Telegram-каналах 27 липня публікували заяву нібито Пригожина, який назвав держпереворот в африканській країні гарною новиною і результатом давно назрілого звільнення республіки від колонізаторів. Він також запропонував заколотникам у Нігері надати своїх бійців для наведення порядку в країні.

Як відомо, Нігер є однією з найбідніших країн світу. У 1960 році держава здобула незалежність від Франції, але її вплив у республіці зберігається. Мохамед Базум — сьомий президент Нігеру, який обійняв посаду у 2021 році.