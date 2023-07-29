У Сінгапурі вперше за 20 років стратили жінку: що вона накоїла

Це вже друга смертельна кара в Сінгапурі цього року. До цього за торгівлю наркотиками стратили чоловіка.

У Сінгапурі вперше за майже 20 років стратили жінку. 45-річну громадянку Сарідеві Джамані визнали винною у продажі 30 г героїну в 2018 році. Про це пише BBC.

Жінка стала другою засудженою за наркотики, яку стратили від початку року після страти 15 березня громадянина Сінгапуру Мохда Азіза бін Хусейна. Його визнали винним у торгівлі приблизно 50 грамами героїну.

У Сінгапурі діють одні з найсуворіших у світі законів щодо боротьби з наркотиками. Згідно із законодавством країни, смертна кара буде застосована до будь-кого, кого спіймають у торгівлі понад 500 г канабісу або 15 г героїну.

Влада стверджує, що суворі закони про наркотики допомагають зберегти Сінгапур, як одне з найбезпечніших місць у світі, а смертна кара за злочини, пов’язані з наркотиками, користується широкою громадською підтримкою.

Водночас К’яра Санджоргіо з організації Amnesty International стверджує, що немає жодних доказів того, що смертна кара має унікальний стримувальний ефект або що вона хоч якось впливає на вживання та доступність наркотиків.

Нагадаємо, що захисникам "Азовсталі" загрожує смертна кара в "ДНР". Їх звинувачують у сповіданні ідеології нацизму та у військово-терористичних діях на території Донецької області.

Раніше повідомлялося, що в Ірані стратили колишнього заступника міністра 62-річного Алірезу Акбарі, який майже 10 років надавав Великій Британії важливі розвіддані про іранські ядерні та військові програми.