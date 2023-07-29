"Нерівна підлога, нестійкі жердини": стриптизерки в Портленді страйкують уже четвертий місяць

Співробітниці стрип-клубу, які влаштували страйк, вимагають створення профспілки і говорять про небезпечні умови праці в "мегаполісі стриптизу Америки". Серед іншого, відсутні камери спостереження, танцівницям також заважає запах газу тощо.

Проблеми зріють у місті, яке вважається столицею стрип-клубів Америки. Танцівниці одного з барів Портленда (штат Орегон) проводять страйк уже впродовж чотирьох місяців, намагаючись домогтися захисту своїх прав за допомогою профспілки. У США вже є один подібний стрип-клуб. Про це повідомляє New York Post.

Основна частина з 33 стриптизерок, які працюють у місцевому закладі Magic Tavern, вийшли на страйк 4 квітня, пославшись на "небезпечні умови праці".

"Ми боремося за базову безпеку і повагу на робочому місці, як і в будь-якій іншій галузі", — сказала Нікс, одна зі співробітниць клубу, що страйкує.

За їхніми словами, страйк викликаний низкою побоювань, що стосуються безпеки умов праці: відсутність камер спостереження, нестійкі жердини, нерівна підлога, запах газу тощо. Своє керівництво дівчата звинувачують у неналежному поводженні. А робочий чат, створений танцівницями, назвали "Anus Tarts".

Власник Magic Tavern не відповів на запит про коментарі.

Портленд уже давно носить неофіційний титул мегаполіса стрип-клубів Америки.

Згідно з дослідженням організації Pricenomics, 2015 року тут було 54 заклади, у співвідношенні за кількістю стрип-клубів на душу населення місто з великим відривом посідає позицію лідера.

Найбільше подібних закладів у США тільки в Г'юстоні, але його населення вчетверо вище за населення Портленда.

Нагадаємо, що Король Швеції Карл XVI Густав розповів про секрет свого 47-річного шлюбу. Про Карла XVI Густава відомо, що він розважався зі стриптизерками в 90-х роках.

Також повідомлялося, що актриса Сальма Гаєк запрошувала додому стриптизерів зі зйомок і посилалася на те, що її чоловік не ревнивий.