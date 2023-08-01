Небо над Москвою в диму: пожежа біля "Леруа Мерлен" охопила 1200 квадратних метрів (відео)

За даними МНС РФ, у Люберцях горять три ангари. До гасіння пожежі залучено 70 осіб особового складу та 21 одиниця техніки.

У підмосковних Люберцях розгорілася сильна пожежа біля будівлі гіпермаркету "Леруа Мерлен". Про це повідомили співробітники МНС Росії по Підмосков'ю в коментарі російському виданню NEWS.ru.

У відомстві наголосили, що загоряння сталося в нежитловій будівлі. До місця події направлено пожежників. У Мережі з'явилися кадри з місця пожежі.

"О 12:17 в оперативно-чергову зміну ЦУКС надійшло повідомлення про пожежу в нежитловій будівлі в міському окрузі Люберці, вулиця Котельницький проїзд. Подальша інформація уточнюється. Залучені сили та засоби: 10 одиниць техніки, 39 осіб", — розповіли в МНС.

За попередніми даними, причиною великої пожежі в ближньому Підмосков'ї стало загоряння кисневих балонів і будматеріалів

Пожежа спалахнула на будівельній базі, поруч із якою розташовано кілька автосервісів, куди може перекинутися вогонь.

Трохи згодом стало відомо про стрімке поширення вогню. Клуби диму видно за кілька кілометрів від місця загоряння. На місце направлено пожежні команди.

"У Підмосков'ї вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу. У Люберцях горять три ангари на площі 1200 кв.м. До гасіння пожежі залучено 70 осіб особового складу та 21 одиниця техніки", — повідомили в МНС РФ.

Жодних даних про можливих постраждалих поки не надходило.

На місці вже працюють екстрені служби, триває усунення загоряння.

Нагадаємо, що 3 червня під Москвою спалахнула пожежа. З невідомої причини загорілося в будівлі, розташованій посеред житлового кварталу. Площа загоряння — близько 400 квадратних метрів.

Раніше, 20 червня, пожежа також спалахнула на Тамбовському пороховому заводі, найбільшому в Росії виробнику порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.