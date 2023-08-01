У столиці Росії пролунав вибух: з московського заводу евакуювали 40 осіб через пожежу

У соцмережах розповіли, що з шостого поверху будівлі підіймається дим. В екстрених службах РФ повідомили, що там і стався спалах, але причину не пояснили.

На заводі лічильно-аналітичних машин у Москві пролунав вибух та сталася пожежа. Про це 1 серпня написали у медіа Baza.

Зі слів очевидців, з шостого поверху будівлі заводу підіймався дим. Автори контенту зазначали, що попередньо пожежа сталася у підвалі й дим піднявся нагору через вентиляцію.

Однак співрозмовник ТАСС з екстрених служб Росії розповів, що спалах стався на шостому поверсі. Через пожежу на заводі у Москві евакуювали 40 осіб.

Пізніше агенція з посиланням на екстрені служби передала, що пожежу загасили.

Нагадаємо, 1 серпня у Підмосков’ї горіла нежитлова будівля поблизу гіпермаркету "Леруа Мерлен". Повідомлялось, що там загорілися кисневі балони й будматеріали, і вогонь почав швидко поширюватись. Внаслідок спалаху на будівельній базі вогонь охопив три ангари на площі 1200 кв. метрів.

Раніше, 7 липня, у Москві ледь не згорів ресторан дворянської кухні "Кафе Пушкинъ", у якому перебували 14 пар молодят. Усіх відвідувачів евакуювали, від вогню ніхто не постраждав. Як писав Фокус, "Кафе Пушкинъ" — заклад, який має рекомендацію гіда Michelin та входить до 50 найкращих ресторанів столиці РФ.

19 червня Москву також окутав густий дим через пожежу. Тоді у будівлі загорілися пінопласт та утеплювач, екстрені служби за допомогою автодрабин евакуювали шістьох людей.