Орендарі почали залишати хмарочоси "Москва-Сіті" після атаки дронів, – ЗМІ

Мінцифри РФ, Ozon, компанія "Яндекс" та банки, які функціонують у діловому центрі, звернулися до співробітників з проханням подбати про власну безпеку у зв'язку з ймовірними новими атаками невідомих безпілотників.

Площі ділового центру "Москва-Сіті" почали залишати орендарі, які побоюються повторних атак дронів. Про це 2 серпня повідомив "Коммерсантъ".

За інформацією видання, останні три дні з'явилися десятки оголошень щодо здачі та продажу комерційних приміщень у вежі "IQ-квартал". В інших районах російської столиці власники офісних центрів почали отримувати запити від компаній, які задумалися про переїзд.

Водночас вартість оренди наразі залишається сталою. Рієлтори розповіли, що клієнти не готові погоджуватися на зниження вартості оренди. Деякі з них ще не мають наміру переїжджати, але розглядають інші варіанти режиму роботи.

Мінцифри РФ та Ozon вже перевели співробітників на віддалений режим роботи. Компанія "Яндекс" звернулася до своїх працівників з проханням відмовитися від змін у ночі. Банки, які функціонують у діловому центрі, також надали керівникам підрозділів рекомендації стосовно ухвалення рішень, які стосуються необхідності присутності в офісі.

В офісах "Москва-Сіті" й надалі працюють представники "Російсько-Азіатського союзу промисловців і підприємців" та компанія Kalinka Russia. Вони все ж визнають необхідність посилення заходів безпеки.

Атака дронів на бізнес-центр "Москва-Сіті"

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у ніч на 1 серпня безпілотні літальні апарати завдали ударів по бізнес-центру "Москва-Сіті". З його слів, кілька дронів було збито на підльоті до Москви, але одна будівля була згодом пошкоджена. Від удару безпілотника постраждала вежа "IQ-кварталу". У будівлі "порушено скління на площі 150 кв. м".

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що удари по Москві могли нашкодити виробництву бойових дронів у Росії. У пошкодженій вежі "Москва-Сіті", де розташований Мінпромторг РФ, який курує виробництво російських розвідувально-ударних безпілотників "Форпост".