Пив після війни в Україні: у Росії "вагнерівця" затримали за вбивство 6 осіб

У російській глибинці колишнього найманця та його товариша підозрюють у масовому вбивстві та спробі спалити їхні будинки, щоб приховати сліди злочину.

У Карелії, Росія, заарештували колишнього найманця приватної військової компанії "Вагнер" Ігоря Софонова, після звинувачень у вбивстві шістьох людей. Про це 3 серпня повідомляє "Крим. Реалії" ("Радіо Свобода").

Інцидент стався в серпні 2023 року в селі Дерев'яне Прионезького району Карелії. Два приватні будинки, розташовані за двісті метрів один від одного, стали місцем жорстоких убивств. У першому будинку було вбито батька і сина, а в другому — трьох чоловіків і жінку. Зловмисники спробували спалити будинки, щоб замести сліди злочинів.

Поліція затримала 37-річного Ігоря Софонова і 38-річного Максима Бочкарьова, яких підозрюють у масовому вбивстві, через шість годин після виявлення трупів. ЗМІ повідомляють, що обидва раніше відбували тривалі терміни ув'язнення: Софонов — за різні злочини, а Бочкарьов — за насильницькі злочини та розбій.

Відомо, що Софонов був завербований "вагнерівцями" в колонії 2022 року і відправлений в Україну для участі в бойових діях. Після повернення з війни навесні 2023 року, свідки стверджують, що Соронов вживав багато алкоголю.

Як зазначають журналісти видання, у "ПВК Вагнер" почали вербувати ув'язнених і відправляти їх на війну після кількох невдач російської армії на території України. Учасники ПВК зобов'язувалися пробути на передовій пів року і під загрозою розстрілу не відступати й не здаватися в полон. Тим, хто переживе пів року, обіцяли звільнення. Оцінки кількості завербованих варіюються від 50 до 70 тисяч бійців, і частина з них уже отримала помилування за свою участь у бойових діях.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що в полон до українських військових потрапив найманець ПВК "Вагнер" Дмитро Півкін. Він розповів, що в лавах найманців панує справжній хаос, який періодично призводить до сутичок і перестрілок між ними. Полонений повідомляє, що якщо деякі з "вагнерівців" першими займали село і будинки, то по наступній групі відкривали вогонь.

Раніше, у травні 2023 року, полонений "вагнерівець" Денис Ватрушев із Ханти-Мансійського округу РФ розповів українським захисникам, які взяли його в полон, що командири ПВК розстрілюють своїх підлеглих і не проводять евакуацію поранених і вбитих бойовиків.