"Про 5 статтю не йдеться": у США відреагували на вторгнення гелікоптерів Білорусі до Польщі

Сполучені Штати очікують, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших держав, але Вашингтон поки не збирається випереджати будь-які заяви, пов'язані з цим інцидентом.

У США відреагували на порушення білоруським гелікоптером повітряного простору Польщі. Зокрема, речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що країна продовжить "дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО". Про це пише "Європейська правда".

"Ми бачили, що уряд Польщі зробив заяву з цього приводу. Ми очікуємо, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн. І ми продовжуватимемо дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО", — сказав Меттью Міллер.

Також у Міллера запитали, чи реалізують США свої заяви щодо захисту території НАТО в подібних ситуаціях. Проте він зазначив, що не збирається випереджати будь-які заяви, які Штати або інші країни Альянсу можуть зробити.

"Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на п'яту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі", – пояснив він.

Зокрема, п'ята стаття договору Альянсу говорить, якщо будь-яка з держав-членів НАТО зазнає збройного нападу, то цей напад вважатиметься нападом на всіх інших членів Альянсу. В такому разі країнам НАТО потрібно вжити всіх заходів, які допоможуть члену Альянсу, який зазнав атаки.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни під час "навчань". Зокрема, гелікоптери перетнули кордон з Польщею на дуже малій висоті, що ускладнило їхнє виявлення радіолокаційними системами. Тоді ж міністр національної оборони Маріуш Блащак розпорядився збільшити чисельність військових на кордоні з Білоруссю. Також Польща повідомила про подію представників НАТО.

2 серпня у Міністерство закордонних справ Білорусі викликали повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського через звинувачення щодо порушення повітряного простору.