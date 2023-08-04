Білоруські гелікоптери над Біловежею: Польща надала докази перетину повітряного простору

У польському МЗС закликали Білорусь "припинити всі провокації" на кордоні та "терміново розібратися" в ситуації. У міністерстві наголосили, що передані дані суперечать офіційним заявам Мінська.

4 серпня польське посольство у Мінську передало міністерству закордонних справ Білорусі докази, що військові гелікоптери країни перетнули кордон 1 серпня. Про це йдеться у публікації пресслужби МЗС Польщі.

У міністерстві підкреслили, що передана інформація "беззаперечно підтверджує факт порушення повітряного простору Польщі 1 серпня 2023 року двома білоруськими військовими вертольотами". Також пресслужба зазначила, що дані суперечать офіційній позиції Білорусі, озвученій в МЗС та Міноборони країни.

"Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в інциденті, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні", — додали у польському МЗС.

Нагадаємо, зранку 1 серпня мешканці прикордонного польського села Біловежа помітили у небі військові гелікоптери з білоруськими позначками. Зі слів очевидців, техніка пролітала над житловими будинками на висоті приблизно 200-300 метрів. Повідомлялося, що вертольоти залетіли на три кілометри вглиб Польщі.

Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Kamil Syller

2 серпня у МЗС Білорусі викликали повіреного у справах Польщі та заявили, що результати перевірки не показали факт перетину гвинтокрилами повітряного простору. Також у білоруському міністерстві закликали "не нагнітати ситуацію".