Країни Балтії домовились про відключення від енергосистеми Росії

Системи передачі електроенергії Естонії, Латвії та Литви підключаться до континентальної європейської мережі. Повне відключення від російської енергосистеми відбудеться у лютому 2025 року.

Оператори енергосистем країн Балтії Elering, AST та Litgrid підписали угоду про від'єднання від контрольованої Росією системи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики Литовської Республіки.

Зазначається, що угода також передбачає, що країни Балтії спільно вийдуть з контракту BRELL, укладеного з російськими та білоруськими операторами, влітку 2024 року, за пів року до синхронізації.

"Необхідні роботи, такі як встановлення перших синхронних конденсаторів, систем управління та реконструкція третьої лінії між Естонією та Латвією, будуть завершені до узгодженої дати. Інші проєкти, що реалізуються балтійськими ОСП, пов'язані з синхронізацією, будуть реалізовані до кінця 2025 року або пізніше", — повідомили у Міненергетики Литви.

Угода між операторами має бути схвалена прем'єр-міністрами трьох балтійських країн найближчими днями.

Наголошується, що вже цього року оператори системи передачі електроенергії країн Балтії та Гданська філія Польського енергетичного інституту провели дослідження щодо можливості синхронізації раніше встановленого терміну до кінця 2025 року.

"Результати дослідження показують, що на початку 2025 року системи передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії будуть готові до безпечного від'єднання від контрольованої Росією системи та синхронізації з континентальною Європою", — розповіли в установі.

Нагадаємо, що офіційний представник Єврокомісії Адальберт Янц 25 липня заявив, що ЄК отримала лист від членів литовського уряду з пропозицією використовувати порти Балтії як альтернативу для вивезення українського зерна і має надати на нього відповідь.

Фокус 1 серпня писав, що викладач британського Університету Бата доктор Стівен Голл в інтерв'ю Euronews розповів, що найманці ПВК "Вагнер", які зараз дислокуються в Білорусі, можуть створити низку проблем країнам Балтії. Вони можуть організувати напад з метою відриву прибалтійських країн від НАТО, хоча на перший погляд це виглядає як самогубство.