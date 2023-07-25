Київ пропонує новий маршрут для вивезення українського зерна: що кажуть в Єврокомісії

У Європейській комісії оцінили можливість вивезення зерна з України через країни Балтії і наголошують на важливості "балтійського коридору".

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Єврокомісія отримала лист від членів литовського уряду з пропозицією використовувати порти Балтії як альтернативу для вивезення українського зерна і має надати на нього відповідь. Про це 25 липня заявив офіційний представник ЄК Адальберт Янц, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Адальберта Янца, Київ виступив із новою пропозицією щодо вивезення зерна з територій, які перебувають у зоні бойових дій. Йдеться про посередництво балтійських країн.

"Усі коридори солідарності важливі. Комісія повністю віддана тому, щоб покращувати кожен із цих коридорів. Зокрема балтійський коридор є важливим коридором", — сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі.

Він також наголосив, що відповідь на цей лист ЄК не висвітлюватиме для пресси.

Зазначається, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас у понеділок у спільному листі закликали Європейську комісію зміцнити альтернативний маршрут експорту українського зерна через країни Балтії.

Нагадаємо, що через блокування морських портів Україна вже втратила щонайменше 10% ВВП — 18 млрд доларів США валютної виручки, 500 тис. робочих місць і 135 млрд грн податків. Зазначається, що в Росії у межах "зернової угоди" вдалося узаконити "право на піратство".

Раніше повідомлялося, що вихід РФ із зернової угоди негативно позначиться на рівні експорту з України і викличе сильне зростання цін на продовольство. Особливо постраждають бідні країни, а також Туреччина, Китай та Іспанія.