На Кіпрі рятують кішок від коронавірусу: домашнім улюбленцям дають людські ліки

За даними місцевих волонтерів, на острові загинуло близько 300 тисяч тварин, проте Асоціація ветеринарів Кіпру назвала цифру менше ніж 10 000.

Місцеві захисники тварин із Кіпру назвали свій острів "островом мертвих кішок", оскільки з січня почалася масова загибель цих тварин через так званий коронавірусний перитоніт (FIP). Щоб зупинити загибель домашніх тварин, ветеринари даватимуть кішкам невикористані препарати для людей, що залишилися після пандемії. Про це повідомляє британська The Guardian.

"Уряд дав добро відповідно до рекомендації міністерства сільського господарства", — пишуть оглядачі.

Захисники тварин озвучили жахливі цифри — нібито йдеться про 300 тисяч домашніх улюбленців, які загинули через коронавірус і це третина всіх котів на Кіпрі. Однак Асоціація ветеринарів Кіпру заявила, що повідомлення про загибель такої кількості кішок є перебільшенням, і назвала цифру менше ніж 10 000.

"Запаси препаратів, які використовували для лікування випадків захворювання людей на коронавірус і які більше не застосовують, можуть передати у вільний продаж", — ідеться в заяві кабінету міністрів.

Ці ліки у вигляді таблеток проти ковіду постачатимуться через ветеринарні служби.

Що відомо про котячий ковід

Котячий інфекційний перитоніт (FIP) — це смертельно небезпечне захворювання, що вражає кішок і кошенят і передається від однієї тварини іншій під час контакту з інфікованими фекаліями. Зараження може статися, коли тварини вилизують одна одну, їдять з одного посуду, або коли під час догляду за шерстю різних тварин використовуються одні й ті самі предмети.

Загалом фахівці розрізняють дві форми хвороби: кишкова форма та коронавірусна форма.

У першому випадку вірус розмножується в кишечнику і призводить до діареї, особливо в кошенят. Про коронавірусну форму мало відомо — вважається, що вірус мутує, перетворюючись на небезпечний патоген, який призводить до летального результату. При цьому виділяють так званий "вологий" і "сухий" FIP.

За "вологого" типу можливе утворення рідини в грудній або черевній порожнині тварини.

За "сухого" можлива поява вузликових новоутворень (гранульом) на внутрішніх органах.

Обидва варіанти мають схожі симптоми:

підвищення температури тіла;

блювота;

втрата апетиту;

діарея;

судоми.

Зазначимо, що вірус, який все ж таки не передається людині, завдає величезної шкоди численній популяції кішок на середземноморському острові.

Раніше повідомлялося, що в Польщі виявили котів, які масово поширюють загадковий вид пташиного грипу. Місцева влада повідомляє про велику кількість кішок, заражених цією заразою, причому вірус поширюється на все більші території.