У Внуково затримали десятки рейсів через план "Килим": Москву вчергове атакував безпілотник

В московському аеропорті ввели план "Килим" через об’єкти в повітряному просторі. Мер Сергій Собянин визнав факт роботи столичної ППО. За даними медіа, уламки збитого безпілотника впали на дитячий майданчик.

В аеропорті Внуково у Москві обмежили приймання та випуск літаків. Про це російській агенції "ТАСС" 6 серпня повідомили у пресслужбі аеропорту.

"Там також додали, що з метою безпеки з 10:26 частину рейсів перенаправлено до інших авіагаваней Московського авіаційного вузла", — зазначили журналісти.

У телеграм-каналі Baza додали, що у Внуково ввели план "Килим".

"Близько години тому пасажирам оголосили, що рейси затримуються через закриття повітряної зони. Наразі затримано близько 25 рейсів на виліт та на приліт", — проінформували автори контенту.

За даними медіа, план "Килим" вводиться у випадках, коли в повітряному просторі фіксують невідомі об’єкти.

Фото: Baza Фото: Baza

Москву атакував безпілотник: у Міноборони РФ звинуватили Україну

6 серпня близько 11:00 сталася "спроба прориву" БПЛА на столицю Росії. Про це повідомив у соцмережах мер Москви Сергій Собянін.

Він розповів, що безпілотник був збитий силами ППО на підльоті до міста.

За інформацією Baza, уламки збитого БПЛА впали на дитячий майданчик у селищі Сєльхозтехніка у Ленінградській області.

"Внаслідок вибуху в сусідніх будинках вибило вікна. Нині на місці працюють рятувальники", — проінформували у медіа.

Пресслужба Міністерства оборони РФ вже прокоментувала атаку. Вороже міністерство звинуватило у "спробі терористичної атаки" Київ.

Також у російському Міноборони зазначили, що внаслідок "припиненого теракту" в Московській області ніхто не постраждав і немає руйнувань.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про те, що авіакомпанії почали скасовувати рейси через Москву після атак БПЛА. Зокрема, 1 серпня у Turkmenistan Airlines заявили, що здійснюватимуть польоти через російську Казань.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня безпілотники атакували бізнес-центр "Москва-Сіті". Це була вже друга атака за кілька днів — БПЛА вже літали над Москвою 30 липня.