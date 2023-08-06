У Китаї стався землетрус магнітудою 5,5 бала: зруйновано 126 будинків — ЗМІ (фото)

Унаслідок землетрусу в китайській провінції Шаньдун поранення дістала 21 людина, зупинено рух понад 60 поїздів.

Землетрус магнітудою 5,5 стався 6 серпня в повіті Пін'юань східнокитайської провінції Шаньдун, поранення дістала 21 людина, повідомляє CNN.

Землетрус стався о 2:33 ранку за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 37,16 градуса північної широти і 116,34 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

Станом на ранок неділі, 21 людина з міст Дечжоу і Ляочен дістала поранення, повідомили офіційні особи.

За інформацією державної телекомпанії CCTV, унаслідок землетрусу завалилося 126 будинків. На ліквідацію наслідків відправлено аварійно-рятувальні загони.

За даними Пекінського муніципального бюро землетрусів, у столиці Китаю Пекіні, що за 300 км від епіцентру, вночі було зафіксовано поштовхи.

Пекінська залізниця оголосила про скасування понад 60 поїздів у неділю.

Землетрус у Китаї 6 серпня Фото: gettyimages.com

Фото: gettyimages.com

Фото: gettyimages.com

У яких країнах 6 серпня сталися землетруси

Землетрус магнітудою 5,2 стався в неділю о 04:04 за Гринвічем у районі Тихоокеансько-Антарктичного хребта, повідомила Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 54,40 градуса південної широти і 136,39 градуса західної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

Також у провінції Бадахшан на північному сході Афганістану стався землетрус магнітудою 5,3. За повідомленням Геологічної служби США, підземні поштовхи зафіксовано о 05:02 за місцевим часом. Осередок залягав на глибині 209 км. Підземні поштовхи відчувалися в Узбекистані, Таджикистані та Пакистані.

У червні 2022 року в Афганістані 1200 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 5,9, що стався в провінції Пактика на кордоні з Пакистаном.

Нагадаємо, вчені знайшли спосіб передбачати великі землетруси. Дослідники вважають, що за допомогою цього методу передбачать великі землетруси за кілька годин до того, як вони відбудуться — це може врятувати життя людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли джерело "Великого землетрусу": принесе смерть і руйнування.