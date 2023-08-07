Продірявили паркан: прикордонники Латвії зловили білорусів на допомозі нелегалам (фото)

Білоруські прикордонники допомогли нелегалам, зробивши дірку у паркані. Більш того, після подолання мігрантами перешкоди вони її залатали, щоб порушники не могли повернутись.

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні сталася провокація. Деталями інциденту 7 серпня поділилася пресслужба Державної прикордонної служби Латвії.

У публікації йдеться, що прикордонники допомогли чотирьом чоловікам незаконно потрапити у Латвію. Для цього білоруські офіцери перетиснули дроти в конструкції паркану, зробивши в ньому діру. Більш того, коли нелегали опинилися по той бік кордону, білоруси залатали дефект.

"Під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів прикордонники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії після перетину огорожі. Представники білоруської влади допомогли нелегалам подолати огорожу, перетиснувши дроти в самостійній конструкції огорожі, а згодом також заклавши дірку, що утворилася в огорожі, щоб не дати чоловікам, які незаконно потрапили в Латвію, повернутися до Білорусі", — розповіли у латвійській Держприкордонслужбі.

Пресслужба передала, що усіх чотирьох порушників затримали та повернули на Батьківщину "згідно з нормативно-правовою базою, встановленою надзвичайною ситуацією".

Нагадаємо, 25 липня на білоруських колег скаржилися прикордонники Польщі. Вони розповідали, що все частіше стають жертвами нападів з камінням та гілками дерев. Також у польській Держприкордонслужбі зазначали, що білоруські прикордонники допомагають порушникам нелегально перетинати кордон з ЄС.

Нещодавно, 1 серпня, над польським прикордонним селом помітили гвинтокрили з білоруськими позначками. Місцеві мешканці ділились, що військова техніка пролітала над дахами житлових будинків.