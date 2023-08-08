"Добрі друзі": у МЗС Китаю озвучили Лаврову позицію щодо України, — CNN

За даними американських журналістів, глава китайської дипломатії Ван Ї заявив російському колезі про "неупереджене" ставлення до ситуації в Україні. У росЗМІ при цьому заявили про "широку згоду" між Пекіном і Москвою.

Китай запевнив Росію про свою "неупереджену" позицію щодо російсько-української війни, наголосивши водночас, що вони залишаються "добрими друзями і партнерами" з РФ. Про це повідомляє 8 серпня американський телеканал CNN.

Головний дипломат Китаю Ван Ї висловив цю позицію в телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після участі китайської делегації в міжнародних переговорах щодо врегулювання ситуації в Україні в Саудівській Аравії.

За інформацією американських журналістів, Ван Ї наголосив на важливості незалежної та неупередженої позиції Китаю щодо ситуації в Україні. Він підкреслив, що Китай і Росія продовжують залишатися "надійними друзями та партнерами, яким можна довіряти".

Після дводенних переговорів у Саудівській Аравії, в яких брали участь близько 40 країн, включно з ключовими союзниками України, було наголошено на значенні міжнародного діалогу для пошуку спільних рішень. Лавров відзначив "конструктивну роль, яку відіграє Китай" у врегулюванні української кризи.

Журналісти зазначають, що участь Китаю у врегулюванні конфлікту викликала оцінку як "суперпрорив та історичну перемогу" з боку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Україна та її західні союзники сподіваються, що Китай може зіграти позитивну роль у врегулюванні конфлікту і допомогти досягти миру. Водночас Китай продовжує підтримувати тісні відносини з Росією, попри ситуацію в Україні.

"Широка згода" Пекіна і Москви

Згідно з офіційним звітом російської сторони про розмову, опублікованим державним інформаційним агентством "ТАРС", обидві сторони "підтвердили єдність або широку згоду в підходах Москви і Пекіна до глобальних питань".

"Було наголошено на небажанні західного блоку проводити конфронтаційну політику щодо Росії та Китаю, а також на його спробах обмежити їхній розвиток із використанням санкцій та інших нелегітимних методів", — інформує агентство "ТАРС".

Зазначається, що ця розмова стала першою після перепризначення Вана на посаду міністра закордонних справ Китаю, слідом за несподіваною зміною його попередника Цинь Гана наприкінці липня. Ван протягом близько десяти років обіймав посаду міністра закордонних справ, а торік його підвищили до глави зовнішньополітичного відомства Комуністичної партії Китаю, і тепер він обіймає обидві посади.

Нагадаємо, згідно з висновками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) від 7 серпня, на саміті в Саудівській Аравії стала очевидною зростаюча незгода між Росією і Китаєм щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, 7 серпня західна преса писала, що докір Китаю на адресу Росії не означає, що Сі Цзіньпін відмовляється від підтримки Путіна.