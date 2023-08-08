Щонайменше семеро смертей та сотні зсувів ґрунту: у Словенії, Австрії та Хорватії вирують повені (фото, відео)

У Словенії загинули щонайменше шестеро людей. Серед них були двоє громадян Нідерландів, які, як вважають, постраждали від блискавки, і четверо словенців, які, ймовірно, потонули. Ще одна жінка загинула в Австрії.

Словенія, Австрія та Хорватія борються зі смертоносними буревіями та зсувами. Щонайменше семеро людей загинули внаслідок екстремальних погодних умов, що спричинили також перебої з електроенергією та затримки в дорозі. Про це 8 серпня повідомила Deutsche Welle.

Шторми змусили евакуювати села та завдали значної шкоди, а аварійні бригади готові реагувати на зсуви та можливі прориви греблі. У Словенії зросла кількість жертв, в Австрії — десятки зсувів ґрунту. Рятувальники боролися з наслідками рекордних повеней.

Повінь у Словенії

Більшість смертей, зареєстрованих на цей час, були в Словенії, де, як повідомляється, через екстремальну погоду загинули щонайменше шестеро людей. Серед них були двоє громадян Нідерландів, які, як вважають, постраждали від блискавки, і четверо словенців, які, ймовірно, потрапили в повінь.

Короскем, Словенія Фото: REUTERS

Це стихійне лихо є найгіршим, яке Словенія пережила з моменту здобуття нею незалежності в 1991 році. Прем’єр-міністр Роберт Голоб заявив, що оцінений збиток становить приблизно 500 мільйонів євро (548,3 мільйона доларів). Він закликав Європейський Союз і НАТО надати допомогу.

Експерти кажуть, що умови частково спричинені зміною клімату, яка пов’язана зі збільшенням частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ.

Зсуви ґрунту в Австрії

Повідомляється, що на іншому боці кордону в Австрії одна жінка загинула. Вона могла впасти у повноводну річку Глан у південному селі Цолльфельд.

Австрійська провінція Каринтія повідомила про 80 великих зсувів до дня неділі, тоді як сусідня провінція Штирія зафіксувала 280 зсувів до ранку неділі.

Повінь у Хорватії: у різних частинах країни оголошено надзвичайний стан

У Хорватії затопило дороги, поля та населені пункти, у різних частинах країни оголошено надзвичайний стан.

Мішки з піском використовували як імпровізовані дамби, щоб запобігти серйозним пошкодженням житлових будинків.

Очікується, що ситуація полегшиться в усіх трьох країнах, оскільки влада заявила, що рівень води знизиться.

повінь у центральній Європі Фото: OpenStreetMap

Погода в країнах Балтії та Скандинавії

Погіршення погодних умов спостерігалося у Норвегії. Влада країни у понеділок попередила про екстремальну погоду до найвищого рівня через сильний дощ, селеві потоки та раптові повені.

В Латвії пориви вітру до 108 кілометрів на годину повалили дерева. Метеорологи також повідомили про град розміром з м'яч для гольфу в селі Апгулде на південний захід від столиці Риги.

наслідки буревію в Данії Фото: REUTERS

Не обійшла негода й Польщу. Влада заявила, що тисячі будинків у країні постраждали від відключень електроенергії в понеділок після шторму та сильного дощу на вихідних.

Близько 7500 будинків не мали електрики в понеділок у північно-східному регіоні Підляшшя. У сусідній Вармінсько-Мазурській землі ця цифра становила близько 5000.

Нагадаємо, у квітні повінь у Києві наробила чимало лиха. Власник кабріолета Volkswagen ловив рибу прямо з авто.