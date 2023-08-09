Підірвав газопровід і поїхав відпочивати: у РФ затримали диверсанта, "завербованого СБУ" (фото)

Раніше пропагандисти не могли визначитись, звідки він родом — з Казахстану чи України. Чоловік розповів, що на нього нібито звернула увагу спецслужба через вороже громадянство.

Російські правоохоронці затримали диверсанта, щодо місця народження якого раніше плутались пропагандисти. Ним виявився громадянин РФ, який нібито за завданням української спецслужби підірвав газопровід у селищі Кореїз в Криму. Про це 9 серпня повідомили у медіа "РИА Новости".

Журналісти з посиланням на ФСБ проінформували, що у затриманого вилучили два кілограми вибухівки. Ворожі правоохоронці завели справу за статтею про терористичний акт. Сам диверсант дав свідчення.

Пізніше у "РИА Новости" додали, що зловмисник в’їхав у Росію через Молдову та Туреччину. Він розповів, що нібито був завербований Службою безпеки України через російське громадянство. З його слів, співробітники СБУ погрожували мешканцю Дніпропетровської області "наслідками".

Затриманий описав, як вчинив підрив і як пізніше зрозумів, що правоохоронці розпочали активний пошук диверсантів. Тоді він вирішив "поїхати відпочити" на кілька днів у Коктебель.

"Ну і тут я зустрівся зі співробітниками служби", — додав росіянин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вибух в Кореїзі відповідальний 42-річний Сергій Єржов. Російські пропагандисти не одразу визначились, звідки він. Спочатку в ЗМІ згадали місто Павлодар, що у Казахстані, а пізніше — місто Павлоград, що у Дніпропетровській області.

Фото Сергія Єржова, оприлюднене в російському медіа Фото: Baza

23 червня у росЗМІ повідомляли про пошкодження газопроводу в селищі Кореїз на території тимчасово окупованого Криму. Зазначалося, що без газу залишились майже 500 абонентів, але причину не називали.