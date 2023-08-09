Перший випадок майже за 70 років: у США акула напала на українку (відео)

Подібних трагедій не траплялося на пляжу Нью-Йорка з 1950-х років. Українка втратила близько 9 кілограмів ноги, йшлося у поліцейському звіті.

У понеділок, 7 серпня, на пляжі Роквей Біч у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку. Жінці відкусили великий шматок лівої ноги. Про це повідомили в The New York Times.

65-річна Тетяна Колтонюк плавала сама біля пляжу, коли рятувальники почули її крики про допомогу. Жінку доставили у важкому стані до лікарні на Ямайці, тоді як у вівторок, 7 серпня, її стан оцінили як "важкий, але стабільний", розповіли в поліції.

У Нью-Йорку висловили сподівання щодо повного одужання українки та нагадали, що попри жахливу подію, в Роквеї акули рідко нападають на людей. Зокрема, подібних подій не траплялося з 1950-х років у місті.

У поліцейському звіті написали, що жінка втратила близько 20 фунтів ноги, тобто 9 кілограмів. Попри те, що рана була серйозною, ця цифра, ймовірно, була значно завищеною, зазначили у виданні.

"Я не думаю, що коли-небудь чув про такі травми в наших водах, незважаючи на те, що я працював з акулами протягом 30 років", — сказав Ганс Уолтерс, польовий науковець з Товариства охорони дикої природи.

З його слів, укуси акул не повинні змушувати людей відмовитися від пляжу.

Нагадаємо, 24 липня Фокус писав про те, що під час військових навчань в Австралії триметрова тупорила акула відірвала руку та ногу 46-річному колишньому десантнику. Після того, як чоловік втратив частину руки й ноги, він був змушений провести три місяці в реабілітаційному центрі. Після одужання чоловік став одним із провідних захисників акул у світі.

Також студент зі США розповів про страшний напад акули. 21-річному хлопцю зробили термінову операцію з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули. Зі слів студента, він побачив свою ногу в пащі акули, після чого його потягнуло під воду.