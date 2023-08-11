Цинічний погляд на війну: Китай маневрує між Росією та Україною, — Guardian

За словами журналістів, у Пекіні розуміють, що Москва не шукає швидкого виходу з конфлікту, а готується до тривалої війни. Це дає змогу голові КНР Сі Цзіньпіну відстежувати перебіг бойових дій, а також те, як на війну реагує Захід.

Спроба Китаю лавірувати між Україною та Росією виглядає незграбною. Про це пише видання The Guardian.

За словами журналістів, Китай, з одного боку, хоче підтримувати хороші відносини з РФ, а з іншого — не сваритися із західними партнерами.

Видання пише, що багато хто в Китаї ставиться до вторгнення російської армії в Україну не з точки зору моралі, а більш цинічно. У Пекіні розуміють, що Москва не шукає швидкого виходу з конфлікту, а готується до тривалої війни. Це дає змогу голові КНР Сі Цзіньпіну відстежувати перебіг бойових дій, а також те, як на війну реагує Захід. Це було б корисно, якщо Китай все-таки відправить свої війська захоплювати Тайвань.

При цьому, як повідомляється, у Пекіні не хочуть, щоб війна поширилася на інші країни. Ба більше, висловлювання занепокоєння Китаю з приводу застосування ядерної зброї Росією виглядають як натяки Заходу, а також як попередження Москві, щоб вона не заходила надто далеко.

Також журналісти зазначили, що Китай — найбільший імпортер зерна з України. Тому в нього є свої прагматичні інтереси для відновлення зернової угоди.

У матеріалі йдеться, що Китай поки що утримується від військової допомоги Росії. Тож Україна теж діє по відношенню до Пекіна обережно, щоб там не змінили своєї політики на користь Кремля.

Нагадаємо, що раніше журналісти писали, що докір Китаю на адресу Росії не означає, що Сі Цзіньпін відмовляється від підтримки Путіна. Так, відносини з Росією надто важливі для Китаю. Однак Сі Цзіньпін має показати китайцям, що відстоюватиме їхні інтереси.

Також 9 серпня повідомлялося, що Китай продовжує оточувати Тайвань військами. Китайські кораблі патрулювали в режимі боєготовності. Вони діяли разом із бойовою авіацією.