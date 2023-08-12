На трактор і квартиру: у РФ масово продають нагороди Путіна за Кримський міст, — ЗМІ (фото)

За словами росіян, основна причина продажу нагород — проблема з фінансами. Вони усвідомлюють, що зберігати їх немає сенсу, але вони можуть їм "подарувати" забезпечене майбутнє.

Росіяни почали активно продавати нагороди, які отримали від президента Володимира Путіна. Журналісти російського видання "Lenta.ru" дізналися, який у них мотив.

На одному популярному серед росіян сайті почали з'являтися різні нагороди, зокрема за будівництво Кримського мосту. Ціни починаються від 10 тисяч рублів і часом доходять до мільйона.

Приміром, чоловік із Краснодарського краю хоче взяти за свою нагороду 450 тисяч рублів і причиною стали фінансові проблеми. Медаль він отримав кілька років тому, коли активно займався будівництвом переправи через Керченську протоку в тимчасово окупованому Криму.

"Усе просто, потрібні гроші, ось і все. Дуже просто все, банально. Хочу на здоров'я витратити, на лікування. Переглядів багато, у вибране відкладали, по-моєму, всього лише троє. Один чоловік дзвонив, питав, але він звідкись із-за кордону був. Запитав, чи продається, чи можливий торг, сказав, що передзвонить, і більше не дзвонив", — ідеться в повідомленні.

Другий учасник будівництва Кримського мосту хоче отримати за нагороду вже 300 тисяч рублів і причиною знову стали проблеми з грошима. У разі продажу росіянин планує закрити борги, які накопичилися. За оголошенням телефонують не дуже часто.

"Може, вона і 500 тисяч, і мільйон коштуватиме через десять років, я не знаю. Пам'ятна, звичайно, як пам'ять цінність має, але доводиться (продавати, — ред.)", — ідеться в повідомленні.

Росіяни масово продають нагороди за будівництво Кримського мосту Фото: The Moscow Times

Найвища ціна за нагороду на сайті сягає 900 тисяч рублів. Чоловік з Пензенської області витратив три роки життя на те, щоб побудувати міст в окупованому Криму і зараз не бачить сенсу, щоб зберігати медаль просто так, коли вона може принести великі гроші.

Він приїхав до Російської Федерації ще 2006 року, але йому так і не вдалося заробити на власне майно, тому хоче облаштувати майбутнє хоча б дитині.

"Я знаю, у Москві за п'ять мільйонів одну продали, у Нижньому Новгороді за три, у Воронежі за два п'ятсот. Їх усього 800 штук, по-моєму, в Росії. У мене мета — дитині квартиру купити однокімнатну, хоч після себе щось залишити", — підсумував росіянин.

До слова, чоловік із Тюмені також вирішив продати свою нагороду, але його мета — купівля трактора. Медаль від Володимира Путіна він оцінив у 450 тисяч рублів. Це його давня мрія.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що в районі Кримського мосту помітили задимлення. У Міноборони РФ підтвердили атаку і звинуватили в цьому українську сторону. При цьому, у відомстві зазначили, що російська ППО нібито збила ракети, які мали атакувати споруду.