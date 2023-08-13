93 людини загинули: на Гаваях вирує найсмертоносніша за 100 років пожежа (фото, відео)

Жителі курортного острова Мауї вже заявили, що не отримували офіційного попередження, сирени не лунали, а влада була вкрай не готова до руйнівних лісових пожеж.

Пожежу, що вирує на Гаваях, уже назвали найжахливішою пожежею за сто років. Офіційна кількість загиблих унаслідок лісових пожеж наразі становить 93 людини. Про це повідомляє CNN.

Згідно з дослідженням Національної асоціації протипожежного захисту, пожежа на Гаваях є п'ятою за величиною смертоносною в історії США і найстрашнішою після пожежі Клоке 1918 року в Міннесоті.

Але офіційні особи попереджають, що кількість загиблих зростатиме. "Ніхто з нас поки що не знає масштабів пожежі", — сказав начальник поліції Мауї Джон Пеллетьє, зазначивши, що для впізнання людей, загиблих унаслідок такої сильної вогняної бурі, потрібен час. Поки що рятувальники із собаками обшукали всього 3% території.

Лісові пожежі вирують на Мауї

Унаслідок пожеж на Мауї було зруйновано або пошкоджено близько 2200 будівель, а збитки оцінюють у 6 мільярдів доларів.

Пожежники домоглися певного прогресу в гасінні трьох найбільших лісових пожеж, які вирують на Мауї. Найбільше постраждало місто Лагайна, колишня столиця Королівства Гаваїв і одне з найбільших міст на Мауї. Там пожежа все ще не під контролем.

Весь історичний центр міста згорів вщент, людям довелося кидати свої автомобілі і рятуватися від вогню в океані.

У мережі з'явилося відео, зняте одним із жителів Лагайни, який шість годин просидів у воді, поки вогонь знищував їхній будинок.

Ной, Майло та їхня мати зараз перебувають в одному з притулків.

Жителі міста кажуть, що жителям інших штатів США, ймовірно, не зрозуміти, але ситуація критична. З Лагаїни веде одна дорога. І люди повністю ізольовані, їм буквально нікуди бігти.

"Ви не можете нікуди поїхати. Ти застряг. У тебе одна дорога. Тобі нікуди бігти", — зазначив один із жителів міста.

Унаслідок пожеж було переміщено тисячі людей. За словами офіційних осіб округу Мауї, загалом 1418 осіб перебувають у притулках для екстреної евакуації.

Пожежі на Мауї

Генеральний прокурор Гаваїв Енн Лопес зазначила, що її департамент дасть оцінку рішенням, які було ухвалено до і під час лісових пожеж, і поділиться з громадськістю результатами цієї перевірки.

Губернатор Гаваїв Джош Грін уже заявив, що пожежі, які охопили Мауї цього тижня, є яскравим нагадуванням про зміну клімату.

"Ми стикаємося з лісовими пожежами впродовж десятиліть, але це перший раз, коли ми стикаємося з лісовими пожежами в контексті поточних умов: глобального потепління і урагану, який щойно пройшов повз нас", — додав він.

Також розпочато перевірку систем оповіщення про надзвичайні ситуації штату після того, як жителі заявили, що їх не попередили про пожежу: сирени не звучали. Чиновники пояснили це "жахливим збігом чинників", зазначивши, що систему оповіщення пошкодили сильні пориви вітру, що унеможливило координацію зі службою, яка видає попередження і накази про евакуацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лісові пожежі на Мауї спалахнули 9 серпня. Вогонь роздмухав ураган, що налетів на острів, тож західна частина острова була повністю відрізана.