Смерть українського дипломата у Вірменії: правоохоронці розпочали розслідування

Подробиць щодо обставин загибелі дипломата вірменська поліція не повідомляє, а усі матеріали слідства буди доставлені до слідчого управління міста Саван.

Правоохоронці Вірменії розпочали розслідування стосовно загибелі тимчасовий повіреного у справах України Олександра Сенченко, який потонув 13 серпня. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

За даними видання, сьогодні, 14 серпня, міністерство внутрішніх справ Вірменії та інші правоохоронні структури почали розслідування щодо смерті українського дипломата.

У поліції Вірменії заявили, що матеріали, пов'язані з утопленням громадянина України, направлені до слідчого управління міста Севан. Жодних інших подробиць щодо обставин загибелі Сенченка наразі не повідомляється.

Що відомо про смерть дипломата?

За даними вірменських журналістів, тимчасовий повірений у справах України у Вірменії загинув у результаті ймовірного утоплення на озері Севан. Міністерство внутрішніх справ Вірменії заявило, що тіло громадянина України було витягнуто з гірського озера 13 серпня.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що потопельником був Олександр Сенченко, який очолював посольство України в Єревані протягом останнього року.

Місцеві ЗМІ цитують вірменську рятувальну службу, яка заявила, що в неділю ввечері рятувальники на громадському пляжі на озері Севан помітили чоловіка на відстані 25 метрів від берега, який зник під час купання.

"Рятувальники підпливли до місця і підняли чоловіка з дна, глибина якого становила 1,5 метра, і на гумовому моторному човні доставили його на берег. Працівники швидкої допомоги констатували смерть чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Раніше, 13 серпня у пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили, що у Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Тіло дипломата знайшли в озері Севан на глибині близько 1,5 метри. Медики, які прибули на місце НП, лише констатували смерть чоловіка.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо про смерть радянського дисидента та політв'язня, українського громадського діяча, історика дисидентського руху та публіциста Василя Овсієнко. Йому було 75 років. В останні роки Овсієнко сильно хворів.