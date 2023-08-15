Називала себе противницею війни в Україні: Латвія відмовила в притулку громадянці РФ

Суд підрахував, що страх жінки перед політично вмотивованим переслідуванням з боку російської влади у зв'язку з її політичними поглядами, не був об'єктивно виправданий.

Латвія відхилила запит про надання притулку громадянці Російської Федерації, яка заявила, що виступає противником режиму Володимира Путіна і проти війни проти України. Про це повідомляє видання Delfi.

Восени минулого року громадянка Росії подала заяву про надання статусу біженця або альтернативного статусу. Навесні поточного року Управління громадянства та міграції (PMLP) відхилило її запит.

Не погодившись із винесеним рішенням, громадянка Росії звернулася до Адміністративного районного суду.

Судове рішення свідчить про те, що жінка прибула до Латвії разом зі своїм чоловіком, який був змушений покинути Росію після отримання повістки в жовтні 2022 року. Пара покинула Росію і попрямувала до Грузії.

Після двох тижнів у Грузії вони ухвалили рішення вирушити до Латвії і запросити притулок. Але після прибуття до Латвії чоловік пішов із життя.

Суд не визнав об'єктивно обґрунтованим страх жінки перед політично вмотивованим переслідуванням з боку російської влади у зв'язку з її політичними поглядами. З урахуванням викладених обставин, клопотання про надання статусу притулку було відхилено.

Нагадаємо, що кордон Росії та Литви перейшов російський лейтенант Іван Корольов, який відмовився служити в армії РФ і попросив політичного притулку. Чоловік заявив, що був учасником війни, але не стріляв в українців.

А також двоє людей перетнули кордон між Росією і Фінляндією через Фінську затоку в пошуках притулку. Порушники кордону звернулися по притулок у Фінляндії. Вони були затримані патрулем берегової охорони за підозрою в несанкціонованому перетині та порушенні державного кордону. Наразі проводиться досудове розслідування у цій справі.