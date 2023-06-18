Росіяни морем дісталися Фінляндії, щоб запросити політичний притулок, — ЗМІ

За даними фінської преси, порушники кордону перебралися в країну через Фінську затоку й одразу ж попросили надати їм притулок, у зв'язку з чим їх звільнять від відповідальності.

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У суботу вранці, 17 червня, двоє людей перетнули кордон між Росією та Фінляндією через Фінську затоку в пошуках притулку. Про це повідомив Йоона Кастрен, начальник командного центру морського патрулювання Фінської затоки, повідомляє Yle.

Повідомляють, що порушники кордону звернулися за притулком у Фінляндії. Вони були затримані патрулем берегової охорони за підозрою у несанкціонованому перетині та порушенні державного кордону. Наразі проводиться попереднє розслідування у цій справі.

При цьому зазначається, що згідно з Кримінальним кодексом, якщо особа, яка подала прохання про надання притулку, підозрюється у порушенні державного кордону, вона не вважається винною.

Також фінські журналісти нагадали, що це вже не перша спроба росіян здобути притулок у Фінляндії. Раніше в червні вже сталися два випадки несанкціонованого перетину кордону в Південній Карелії, коли двоє людей перетнули східний кордон і запросили притулок до Фінляндії.

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, що дев'ятьох співробітників російського посольства було вислано з Фінляндії урядом після виявлення їхньої участі у розвідувальній діяльності, яка несумісна з дипломатичним статусом.

8 червня стало відомо, що посилені спроби Росії заглушити сигнали GPS після низки атак українських безпілотників змусили пілотів авіакомпаній, які здійснюють польоти в Балтійському регіоні та над Фінляндією, вдатися до альтернативних методів навігації через перешкоди, які створюють російська сторона.