Згадав Путіна та Шойгу: полковника ГРУ покарали за "дискредитацію ЗС РФ" (фото)

Відставний топофіцер Володимир Квачков отримав штраф у розмірі 40 тисяч рублів за три дописи у соціальній мережі "Однокласники". Попри критику влади, полковник ГРУ підтримує війну проти України.

У Росії суд покарав відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова за "дискредитацію ЗС РФ". Про це пише російське видання "Медіазона".

Причиною справи стали три пости в "Однокласниках".

Про адміністративну справу стало відомо у середині липня. Квачков одразу звернувся до суду, щоб оскаржити складання протоколу, але суддя тоді навіть не розглядала цю справу, оскільки обвинувачений поспішив і, не дочекавшись рішення суду за самим протоколом, заходився його оскаржувати.

На суді щодо протоколу полковник запевняв, що до постів в соцмережі непричетний і вимагав покарати адміністраторів групи, які "заплямували честь російського офіцера". Ексрозвідника таки визнали винним у "дискредитації" армії РФ і оштрафували на 40 тисяч рублів.

На суді полковник викрикнув: "На мій погляд, дискредитують Збройні сили наступні громадяни: Путін, Шойгу, Герасимов…". Після цього суддя його перервала.

Полковник ГРУ Квачков на суді. Фото: "Медіазона"

Як повідомляють журналісти, попри критику влади, Квачков підтримує війну Росії проти України та обстріли українських міст, але вимагає "перейти від спецоперації до повномасштабної війни з українською армією".

Нагадаємо, що в окупованому Криму трьох жителів села Золоте поле заарештували за виконання у громадському місці українських пісень. Їм інкримінували дискредитацію ЗС РФ та публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки.

Раніше росіянина, який намалював графіті "Путін — злодій", відправили на лікування до психіатричної лікарні". Суд засудив чоловіка до півтора року обмеження волі та примусового амбулаторного лікування у психіатричній лікарні.