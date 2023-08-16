Колишній співробітник ФБР зізнався, що працював на російського олігарха Олега Дерипаску, — ЗМІ

За словами журналістів, агент ФБР Чарльз МакГонігал сказав, що у 2021-му році він працював на Дерипаску. Йому заплатили 17 тисяч доларів, щоб він допоміг зібрати компромат на іншого неназваного олігарха-конкурента з РФ.

Колишній високопоставлений співробітник контррозвідки ФБР визнав себе винним у змові з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Про це пише видання Associated Press.

За словами журналістів, виступаючи перед федеральним суддею в Нью-Йорку, 55-річний Чарльз МакГонігал сказав, що у 2021-му році він працював на Дерипаску. Йому заплатили 17 тисяч доларів, щоб він допоміг зібрати компромат на іншого неназваного олігарха-конкурента з РФ.

Видання нагадало, що Олег Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року у зв'язку з окупацією Росією Криму.

Як заявила помічник прокурора Ребекка Делл, МакГонігал також намагався допомогти Дерипасці вийти із санкційного списку. Крім того, він також говорив зі спільниками про полювання за електронними файлами конкурента Дерипаски, які розкривають приховані активи на суму в 500 млн доларів. За це МакГонігал може отримати від 650 000 до 3 мільйонів доларів.

За словами журналістів, МакГонігал визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей і порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Суд призначив винесення йому вироку на 14 грудня.

Видання зазначило, що МакГонігал був спеціальним агентом, який очолював контррозвідувальне управління ФБР у Нью-Йорку з 2016 до 2018 року. Він керував розслідуваннями щодо російських олігархів, включно з Дерипаскою. Окружний суд США в окрузі Колумбія пізніше підтвердив санкції проти Дерипаски, виявивши докази того, що він діяв як агент президента Росії Володимира Путіна.

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Володимирович Дерипаска — це російський мільярдер і підприємець. У 2017 році Дерипаска отримав громадянство Кіпру. Однак у квітні 2022 року у зв'язку з потраплянням до санкційного списку Євросоюзу був позбавлений його. Є засновником компанії "Базовий елемент", а також був головою ради директорів компанії "Російський алюміній", керівником інших російських компаній.

Нагадаємо, що 9 серпня американські ЗМІ повідомили, що у США застрелили прихильника Трампа. Чоловік погрожував американським політикам і правоохоронцям убивством. Його ліквідував агент ФБР під час спроби вручити ордер про арешт і обшук.