Обіцяв зустріти Байдена з гвинтівкою: в США застрелили прихильника Трампа, — CNN (фото)

Чоловік погрожував американським політикам та правоохоронцям вбивством. Його ліквідував агент ФБР під час спроби вручити ордер про арешт та обшук.

Related video

Спеціальні агенти ФБР застрелили чоловіка, який раніше погрожував президенту Джо Байдену. Деталями інциденту з посиланням на джерело в правоохоронних органах поділились 9 серпня у CNN.

Зі слів співрозмовника видання, йдеться про Крейга Робертсона зі штату Юта. Йому висунули три федеральні звинувачення через погрози президенту та правоохоронцям.

Ввечері 9 серпня у Байдена була запланована поїздка у Юту. Безпосередньо перед нею Робертсон заявив, знайде свій старий костюм та "відчистить пил зі своєї снайперської гвинтівки". Своє повідомлення чоловік закінчив словами "ласкаво просимо".

За даними ЗМІ, президента США проінформували про погрози. Окрім нього американець погрожував ще кільком політикам-демократам та прокурорам, причетним до справи проти Дональда Трампа.

"Привіт, ФБР, ви все ще стежите за моїми соціальними мережами? Перевіряю, щоб мати під рукою заряджену рушницю на випадок, якщо ви заскочите знову", — йшлося в одному з повідомлень Робертсона.

Інцидент зі стріляниною стався приблизно о 6:15 9 серпня в Юті. Агенти ФБР намагалися вручити звинуваченому ордер на арешт та обшук за місцем проживання. Після того, як Робертсон направив на правоохоронців пістолет, його ліквідували.

Місце подій після вбивства Крейга Робертсона Фото: Скрін відео

"ФБР серйозно ставиться до всіх інцидентів зі стріляниною за участю наших агентів або членів оперативної групи. Відповідно до політики ФБР, інцидент зі стріляниною перебуває на розгляді відділу інспекції ФБР", — завірили журналістів у відомстві.

У матеріалі йдеться, що також Робертсон погрожував у соцмережах генеральному прокурору США. Зокрема, він публікував фото напівавтоматичного пістолета з підписом "інструмент для знищення Мерріка Гарланда" та детально описував "сон" про його вбивство.

Також чоловік погрожував віцепрезидентці США Камалі Гарріс, генеральній прокурорці штату Нью-Йорк Петиції Джеймс та губернатору штату Каліфорнія Ґевіну Ньюсому.

Після опублікованих у соцмережах погроз окружному прокурору Мангеттену Елвіну Бреггу до мешканця Юти завітали агенти ФБР. Саме Брегг висунув кримінальні звинувачення проти Трампа.

"Я хочу стояти над Бреггом і зробити гарну дірку в його лобі своїм 9 мм і спостерігати, як він смикається, коли з діри сочиться крапля крові, поки його життя тече в пекло", — писав Робертсон.

Коли на порозі його будинку з’явились правоохоронці, зловмисник пояснив публікацію описом свого сну та порадив не повертатись в його оселю без ордера. Після спілкування через пост про Брегга чоловік неодноразово погрожував агентам ФБР.

Нагадаємо, 18 березня експрезидент США Дональд Трамп заявляв, що його арештують через оплату мовчання порнозірки Стормі Деніелс про їхній роман. За даними ЗМІ, у приватних колах він скаржився на те, що прокурор Елвін Брегг "ненавидить його".

Пізніше Трампу оголосили звинувачення. Він розкритикував рішення окружної прокуратури Мангеттену, назвавши його "політичним переслідуванням та втручанням у вибори".