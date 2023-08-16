Зустріч Ердогана та Путіна: росЗМІ назвали дату ймовірних переговорів

Турецькі медіа поки не пишуть про заплановану зустріч двох президентів. В канцелярії Ердогана запевняють, що не мають з цього приводу конкретної інформації.

ЗМІ в РФ оголосили дату зустрічі президента країни-диктаторки Росії Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це повідомляє російське видання Shot.

"Зустріч Путіна та Ердогана може відбутися 31 серпня, у четвер. Ця дата зараз погоджується для проведення зустрічі, лишилися нюанси", — пише видання, посилаючись на наближене до Кремля джерело..

Вже незабаром інше російське ЗМІ — видання ТАСС спростовує інформацію про "залишені нюанси" щодо зустрічі Путіна в Анкарі.

"Турецька сторона поки не має конкретної інформації про можливу зустріч президентів Туреччини та Росії Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна 31 серпня. Про це повідомили в пресслужбі адміністрації Ердогана", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку серпня російські ЗМІ, посилаючись на канцелярію турецького президента, почали писати, що Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися особисто зустрітися найближчим часом, однак точної дати не повідомляли.

Путін і Ердоган можуть провести зустріч на території Туреччини. За даними турецьких журналістів, основними темами розмови між лідерами двох країн мають стати відновлення "зернової угоди" та обмін полоненими.