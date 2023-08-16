Ані Лорак стане суддею на російському музичному шоу "Ти супер" для дітей з інтернатів

Журналісти повідомляють, що шоу "Ти супер" буде транслюватись та телеканалі НТВ, а окрім співачки у суддях буде ще один українець — Ігор Крутой.

Українська співачка Ані Лорак (справжнє ім'я — Кароліна Куєк) знову збирається з’явитися на екранах телеканалів в Росії. Про це повідомляє російське видання The Voice.

"Я чудово знаю, що таке стояти на сцені, бувши конкурсантом, і на що звертати увагу, коли ти перебуваєш у ложі журі. І я зможу поділитися цим досвідом. Головне завдання — оцінювати не мить, а розглянути потенціал", — сказала Лорак.

Що відомо про шоу?

Шоу "Ти супер" — це дитячо-музикальне телешоу, яке є певним аналогом шоу "Голос".

За регламентом конкурсанти виступають на сцені з піснями, а чотири судді обирають серед них учасників у свої команди, а потім відбуваються вже музичні змагання серед команд.

У шоу "Ти супер" беруть участь діти, які потрапили до дитячих будинків і шкіл-інтернатів, а також діти з прийомних сімей. І саме вони демонструватимуть суддям свої таланти.

Окрім Ані Лорак у ролі суддів на шоу виступлять українець Ігор Крутой та росіяни Олексій Воробйов і Люся Чеботіна.

Нагадаємо, що 31 травня, у Росії почали скасовувати концерти Ані Лорак. Після атаки безпілотників на Москву 30 травня в мережі вибухнула хвиля мемів. Поширювали фото з наклейкою на одному з літальних апаратів з надписом "Фонд помсти Ані Лорак". Це стало черговим приводом для проблем зірки у РФ.

Раніше, 26 березня, Фокус писав, що Ані Лорак, яка переїхала до Росії, відреагувала на скасування своїх концертів у Краснодарі. Співачка наголосила, що дуже дорожить своїми шанувальниками як у РФ, так і в Україні. Ані Лорак також спростувала інформацію про те, що вона отриманими за концерти коштами допомагає ЗСУ.