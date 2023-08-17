"Зберігайте віру": Блінкен поговорив з американцем, якого в РФ засудили на 16 років, — CNN

За словами журналістів, колишній морський піхотинець армії США перебуває в ув'язненні вже близько 4 років. Його утримують у Мордовії за нібито шпигунство.

Державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном з американцем Полом Віланом, якого у РФ засудили до 16 років ув'язнення за шпигунство. Про це пише видання CNN із посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, високопоставлений американський дипломат розповів Вілану, щоб він зберігав віру.

"Ми робимо все можливе, щоб повернути вас додому якомога швидше", — сказав Вілан.

Видання пише, що це вдруге, коли Блінкен говорив із Віланом, який перебуває під вартою понад 4 роки.

У матеріалі йдеться, що уряд США вважає Вілана помилково звинуваченим у шпигунстві. Він перебуває в місці ув'язнення в Мордовії. У нього є можливість говорити телефоном.

Джерело розповіло журналістам, що Штати намагаються домовитися з Росією, щоб вона повернула Вілана і затриманого репортера Wall Street Journal Евана Гершковича додому.

"Якщо ми не можемо зробити це на основі того, що доступно нам зараз, нам потрібно з'ясувати, що для цього потрібно, щоб ми могли повернути наших людей додому", — сказав чиновник.

Арешт Пола Вілана в Росії: що відомо

Нагадаємо, що 28 Зазначимо, 28 грудня 2018 року в Москві співробітники ФСБ РФ затримали, як передбачалося, громадянина США Пола Вілана нібито "під час проведення шпигунської акції". Порушено кримінальну справу за статтею 276 КК РФ "шпигунство".

Пізніше стало відомо, що США запросили консульський доступ до Вілана. Він виявився колишнім морським піхотинцем американської армії. А тодішній держсекретар США Майк Помпео зажадав у Росії повернення затриманого Пола Вілана.

Потім 2020-го року Пола Вілана засудили на 16 років за шпигунство. Обвинувачення запитувало для підсудного 18 років колонії. Сам Вілан в останньому слові заявив, що шпигунством не займався. Він також повідомив, що має намір оскаржити вирок.