Заслужена рятувальниця РФ і президентка Федерації з триатлону: що відомо про доньок Шойгу (фото)

Донькам російського міністра 44 та 32 роки. Вони мають нерухомість у Підмосков'ї і елітне житло у центрі Москви.

У міністра оборони Росія Сергія Шойгу 2 доньки Юлія та Ксенія. Обидві вони мільйонерки і займають не останні посади в Росії. Розслідувачі розвідувальної спільности OSINT оприлюднили досьє на доньок Сергія Шойгу.

Юлія Кузовкова (Шойгу)

дата народження: 04.05.1977 р.

ІНН: 770902920881.

паспорт: 45 97 001031 (7СБ636068 закордонний або номер військового).

номер водійського посвідчення: 50ЕХ047337.

телефон: +79037699427

https://t.me/+79037699427

6263896@mail.ru

040577@mail.ru

можлива реєстрація: Росія, Московська область, Одинцовський район, с. Роздори-2, буд. 3

Чоловік — Кузовков Олексій Вікторович (06.12.1975 р.н.) нотаріус Московської міської нотаріальної палати. Вся професійна діяльність чиновника і зятя Сергія Шойгу пов'язана з юриспруденцією.

Діти Юлії — Дарія Кузовкова та Кирил Кузовков.

За даними антикорупційної декларації Юлії Шойгу, їй належить половина будинку 256 кв м, інша половина належить її чоловіку.

Юлія Шойгу має звання "Заслужений рятувальник Російської Федерації".

Ксенія Шойгу

дата народження: 10.01.1991 р.

ІНН: 503214183061

паспорт: 4611242523

телефон: +79255431429

електронна пошта: shoygu.ksenia@gmail.com, info@kseniashoigu.ru

соцмережі: телеграм-канал: @ksenia_shoigu, ВКонтакте: https://vk.com/id711027170, Інстаграм: https://www.instagram.com/ksenia_shoigu/

адреса проживання: Росія. Московська область, Одинцовський район, село Знамянське, буд. 195.

Чоловік: фітнес-блогер Олексій Столяров. Нібито нещодавно Ксенія Шойгу з ним розійшлася, бо він назвав прихильників війни проти України "Z-бидлом".

Діяльність:

Президент "Федерації триатлона Росії";

керуюча партнерка венчурного фонду Sistema SmartTech;

ідеолог військово-історичного кластеру "Остров Фортов".

В санкційних списках США, Японії та України.

Юлія Шойгу з чоловіком є власниками ділянки в 1488 квадратних метрів і 266-метрового будинку, це майно розташоване в підмосковному селищі Петрово-Далі і коштує приблизно 50 млн рублів.

Сестра Юлії – Ксенія – є власницею лофта та двох пентхаусів у центрі Москви. Нерухомість розташована у ЖК Art Residence за адресою 3-а вулиця Ямського поля, 9, біля станції метро "Білоруська". Це закритий житловий комплекс із внутрішнім двориком та підземним паркуванням. Їхня вартість – близько 500 млн рублів. Про наявність у Шойгу дорогої нерухомості стало відомо завдяки зливу особистих даних клієнтів сервісу "Яндекс Їжа".

Інші члени родини Сергія Шойгу

Антипіна Олена Олександрівна — сестра дружини міністра;

Шойгу Ірина Олександрівна — дружина міністра;

Захаров Віктор Миколайович — чоловік сестри міністра;

Захарова Ірина Кужугетовна — сестра міністра;

Кузовков Олексій Вікторович — зять міністра (чоловік доньки Юлії).

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Росії було оголошено нове "пріоритетне завдання" Російської Федерації під час війни в Україні. Згідно із заявою міністра оборони Сергія Шойгу, основним "гуманітарним завданням Збройних Сил Росії" наразі є звільнення всіх своїх військовополонених.

Раніше повідомлялося, що донька міністра оборони РФ Ксенія Шойгу не викликає симпатії у деяких російських екстопчиновників. Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін називав її "ідіоткою", а главу Міноборони РФ — "козлом", оскільки той жодного разу не був на фронті.