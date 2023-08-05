"Залишилися близькими друзями": дочка міністра оборони РФ Шойгу розлучилася з чоловіком

Ксенія Шойгу заявила, що вони з блогером Олексієм Столяровим підтримують дружнє спілкування та ведуть спільні проєкти.

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Дочка міністра оборони РФ Ксенія Шойгу заявила, що вже давно "не пара" зі своїм чоловіком, фітнес-блогером Олексієм Столяровим. За її словами, вони з колишнім чоловіком залишилися "дуже близькими друзями". Про це пишуть росЗМІ.

"Ми досить давно не є парою. Але водночас є партнерами й дуже близькими друзями. І робота, і поїздки, і все інше... Ну, звісно, не пара, тому що неможливо в такому обсязі роботи, дійсно, себе знайти. Бачимося виключно у свята, коли він звідкись прилітає або я з відкриття музею приїжджаю. Проте Міланік (дочка Шойгу та Столярова — прим. Фокуса) завжди радий", — сказала Шойгу.

Її колишній чоловік також підтвердив розрив. За словами Столярова, у них із Ксенією Шойгу давно зникли почуття одне до одного, а тому вони вирішили розлучитися на позитивній ноті. Колишньому подружжю вдається підтримувати дружні стосунки та вести спільні спортивні проєкти. Столяров також додав, що дуже хвилювався через доньку Мілану, яку вони виховують разом із колишньою дружиною.

Нагадаємо, Ксенія Шойгу та Олексій Столяров одружилися 2021 року.

Зазначимо, що зять міністра оборони РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово потрапляв у поле зору пропагандистських блогерів через "непатріотичну" поведінку, оскільки живе в Дубаї та ходить на вечірки. Особливо сильно Столяров не подобався лідеру найманців із ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який обурювався тим, що блогер не підтримує російсько-українську війну і веде безтурботний спосіб життя.

У лютому 2023 року Столяров потрапив у скандал після того, як поставив "лайк" під постом російського журналіста Юрія Дудя в Telegram про річницю великої війни. Однак після листування з "Z-фанатами", які порадили йому вирушити на фронт, блогер прибрав знак підтримки.

Дочка міністра оборони РФ Ксенія Шойгу теж не викликає симпатії у деяких колишніх російських топчиновників. Так, ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін називав її "ідіоткою", а главу Міноборони РФ — "козлом", оскільки той жодного разу не був на фронті.