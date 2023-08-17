Зробила селфі і потонула: блогерка трагічно загинула на відпочинку біля моря (фото)

21-річна дівчина була прийомною дочкою мексиканського співака Луїса Анхеля "Ель Флако".

21-річна інфлюенсерка з Мексики Марія Фернанда Роблес потонула в морі на узбережжі курортного міста Масатлане в Мексиці. Трагічна подія сталася приблизно о 4:40 ранку 14 серпня, лише через кілька годин після того, як усміхнена дівчина виклала своє останнє селфі з друзями. Про це повідомлять The Mirror.

21-річна інфлюенсерка була названою донькою популярного мексиканського співака Луїса Анхеля "Ель Флако". Сама Марія теж була досить популярною з більш ніж 25 000 підписників в Instagram. Вона ділилася фотографіями своїх подорожей і вечірок.

Під час трагічного випадку один з її друзів теж не зміг самостійно вибратися на берег через сильні хвилі, але його все ж врятували і перенесли в безпечне місце на місцевому пляжі.

21-річна дівчина була прийомною донькою популярного мексиканського співака Луїса Анхеля "Ель Флако" 21-річна дівчина була прийомною донькою популярного мексиканського співака Луїса Анхеля "Ель Флако"

Через деякий час хвилі викинули на берег тіло загиблої. За деякою інформацією, Марія перебувала у воді в стані алкогольного сп'яніння.

У співака "Ель Флако" і матері Марі є ще двоє дітей: 19-річна Анхела і 13-річний Луїс.

У повідомленні для преси виконавця йшлося про відхід його дочки Марії Фернанди, він назвав це найбільшим болем, який можна відчути.

"Я ціную всі повідомлення підтримки та любові, які отримав", — подякував мексиканець за підтримку своїй аудиторії.

Нагадаємо, що в липні цього року туристка, роблячи селфі, зафіксувала "обличчя привида". Зої Келлоу побувала на відтвореній вікторіанській вулиці під час прогулянки музеєм.

Також повідомлялося, що 2021 року 12-річний школяр загинув на екскурсії в Карпатах, роблячи селфі біля водоспаду.